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Vincent Aboubakar resmen Hatayspor’da

Vincent Aboubakar resmen Hatayspor’da

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın Hatayspor'a transfer olduğunu resmen açıkladı ve sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Hatayspor ise tecrübeli golcü ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

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Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta ayrılık resmen gerçekleşti.

Vincent Aboubakar Hatayspor’da

Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada Vincent Aboubakar’ın, Hatayspor’a transfer olduğunu açıkladı.

İşte siyah-beyazlı ekibin o açıklaması:

“Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Atakaş Hatayspor Kulübü’ne kesin transferi konusunda Atakaş Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncu ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.”

Hatayspor’da sosyal medya hesabından, “Tecrübeli golcü Vincent Aboubakar ile 1 yıllık sözleşme imzaladık” paylaşımı yaptı.

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