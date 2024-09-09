BIST 9.700
DOLAR 34,05
EURO 37,65
ALTIN 2.738,63
HABER /  DÜNYA

Alman polisleri için çarpıcı araştırma: Etnik kökene göre ayrımcılık

Alman polisleri için çarpıcı araştırma: Etnik kökene göre ayrımcılık

Almanya'da yapılan bir araştırma, Alman polisinin etnik kökenle ilgili sistematik önyargılara sahip olduğunu ortaya çıkardı. Özellikle Afrika kökenliler ve Arnavutlar uyuşturucu şüphesiyle sık sık kimlik kontrolüne tabi tutulurken, güney Avrupalılar, Ruslar, Arap ve Türk gençleri gibi gruplar da riskli olarak sınıflandırılıyor.

Abone ol

Almanya'da yapılan bir araştırma, Alman polisinde yabancılara karşı sistematik önyargıların bulunduğunu ortaya koydu.

Almanya'da göç, uyum, kültürel çeşitlilik ve iltica alanlarında bilimsel araştırmalar ve veriler yayımlayan "Uyum İçin Medya Servisi" adlı kurumun yaptırdığı araştırmaya göre, Alman polisinin, görevini icra ederken, etnik kökenle ilgili önyargıları önemli rol oynuyor.

Aşağı Saksonya eyaletinde yapılan araştırmada, polisin özellikle Afrika kökenlileri ve Arnavutları potansiyel uyuşturucu satıcıları olarak gördüğü belirtildi. Bu kişiler şüpheli davranışta bulunmasa dahi polisin kimlik kontrolü ve üst araması yapabildiği kaydedildi.

Araştırma sonucunda, kişinin kökenine göre muamelede bulunulmasının poliste bireysel değil aksine genel çalışma süreçlerinde yerleşmiş bir uygulama olduğu tespiti yapıldı.

Polisin bir vakaya giderken yaptığı risk değerlendirmesinde güney Avrupalıları "fevri", Rusları ise "şiddet yanlısı" olarak tanımladığı ifade edildi. Polisin özellikle genç erkekleri, sol siyasi görüşe sahip kişiler ile Arap ve Türk gençlerini "polise karşı düşman ve saygısız" olarak sınıflandırdığı belirtildi.

Bu nedenle ortaya çıkan ayrımcılığın da bu gruptan kişilere karşı ilgisizlik, nezaketsizlik, katı muamele, hoşgörüsüzlük şeklinde dışarı yansıdığı kaydedildi. Ancak polisin benzer durumlarda bu profil dışındaki kişilere karşı daha ilgili ve saygılı davrandığı aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye - İzlanda / Canlı yayın
Türkiye - İzlanda / Canlı yayın
Binlerce doktor adayına müjde! Resmen açıklandı…
Binlerce doktor adayına müjde! Resmen açıklandı…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Korkunç kaza! Bisiklet sürücüsü beton mikserin altında kaldı!
Korkunç kaza! Bisiklet sürücüsü beton mikserin altında kaldı!
RTÜK Başkanı açıkladı: Narin Güran soruşturmasında yayın yasağı kaldırıldı
RTÜK Başkanı açıkladı: Narin Güran soruşturmasında yayın yasağı kaldırıldı
Amerika ve Çin film yapımcıları Beytullah Şentürk’ün peşinde
Amerika ve Çin film yapımcıları Beytullah Şentürk’ün peşinde
Bayraktar: Çevreye uyumlu, Türkiye'nin en kaliteli petrolünü Gabar'da üretiyoruz
Bayraktar: Çevreye uyumlu, Türkiye'nin en kaliteli petrolünü Gabar'da üretiyoruz
Çorum'un Mecitözü ilçesinde feci kaza: 1 ölü 7 yaralı
Çorum'un Mecitözü ilçesinde feci kaza: 1 ölü 7 yaralı
İsrail'de 500 bin kişiden Netanyahu'ya ateşkes çağrısı
İsrail'de 500 bin kişiden Netanyahu'ya ateşkes çağrısı
Dilan Polat ve Engin Polat'a bir milyar liralık vergi cezası kesildi iddiası
Dilan Polat ve Engin Polat'a bir milyar liralık vergi cezası kesildi iddiası
Motorinde dev indirim: Çarşamba itibarıyla geçerli olacak
Motorinde dev indirim: Çarşamba itibarıyla geçerli olacak
Citroen'den eylül kampanyası 120 bin lira 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı
Citroen'den eylül kampanyası 120 bin lira 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı