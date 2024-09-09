Alman polisleri için çarpıcı araştırma: Etnik kökene göre ayrımcılık

Almanya'da yapılan bir araştırma, Alman polisinin etnik kökenle ilgili sistematik önyargılara sahip olduğunu ortaya çıkardı. Özellikle Afrika kökenliler ve Arnavutlar uyuşturucu şüphesiyle sık sık kimlik kontrolüne tabi tutulurken, güney Avrupalılar, Ruslar, Arap ve Türk gençleri gibi gruplar da riskli olarak sınıflandırılıyor.

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Almanya'da yapılan bir araştırma, Alman polisinde yabancılara karşı sistematik önyargıların bulunduğunu ortaya koydu.

Almanya'da göç, uyum, kültürel çeşitlilik ve iltica alanlarında bilimsel araştırmalar ve veriler yayımlayan "Uyum İçin Medya Servisi" adlı kurumun yaptırdığı araştırmaya göre, Alman polisinin, görevini icra ederken, etnik kökenle ilgili önyargıları önemli rol oynuyor.

Aşağı Saksonya eyaletinde yapılan araştırmada, polisin özellikle Afrika kökenlileri ve Arnavutları potansiyel uyuşturucu satıcıları olarak gördüğü belirtildi. Bu kişiler şüpheli davranışta bulunmasa dahi polisin kimlik kontrolü ve üst araması yapabildiği kaydedildi.

Araştırma sonucunda, kişinin kökenine göre muamelede bulunulmasının poliste bireysel değil aksine genel çalışma süreçlerinde yerleşmiş bir uygulama olduğu tespiti yapıldı.

Polisin bir vakaya giderken yaptığı risk değerlendirmesinde güney Avrupalıları "fevri", Rusları ise "şiddet yanlısı" olarak tanımladığı ifade edildi. Polisin özellikle genç erkekleri, sol siyasi görüşe sahip kişiler ile Arap ve Türk gençlerini "polise karşı düşman ve saygısız" olarak sınıflandırdığı belirtildi.

Bu nedenle ortaya çıkan ayrımcılığın da bu gruptan kişilere karşı ilgisizlik, nezaketsizlik, katı muamele, hoşgörüsüzlük şeklinde dışarı yansıdığı kaydedildi. Ancak polisin benzer durumlarda bu profil dışındaki kişilere karşı daha ilgili ve saygılı davrandığı aktarıldı.