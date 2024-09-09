Dev maça grev engeli! Ertelendi...

Hollanda Ligi'nde 15 Eylül'deki Ajax-Utrecht maçı, polis grevi nedeniyle ertelendi. Ayrıca, Ajax'ın Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın da ertelenebileceği öne sürüldü.Abone ol
Hollanda Ligi’nde 5. hafta başlamak üzereyken dev karşılaşma öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.
Polis grevi yüzünden maç ertelendi
Hollanda Ligi'nde 15 Eylül'de oynanması planlanan Ajax - Utrecht karşılaşması polis grevi nedeniyle ertelendi.
Teknik direktörlüğünü Francesco Farioli’nin yaptığı Ajax’ın ayrıca Beşiktaş maçının da ertelenebileceği iddia edildi.