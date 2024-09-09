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Dev maça grev engeli! Ertelendi...

Dev maça grev engeli! Ertelendi...

Hollanda Ligi'nde 15 Eylül'deki Ajax-Utrecht maçı, polis grevi nedeniyle ertelendi. Ayrıca, Ajax'ın Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın da ertelenebileceği öne sürüldü.

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Hollanda Ligi’nde 5. hafta başlamak üzereyken dev karşılaşma öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Polis grevi yüzünden maç ertelendi

Hollanda Ligi'nde 15 Eylül'de oynanması planlanan Ajax - Utrecht karşılaşması polis grevi nedeniyle ertelendi.

Teknik direktörlüğünü Francesco Farioli’nin yaptığı Ajax’ın ayrıca Beşiktaş maçının da ertelenebileceği iddia edildi.

 

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