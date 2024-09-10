Narin cinayetini çözen itirafçının oğlu konuştu! O insana baba demem

Narin Güran’ın cansız bedenini çuval içerisinde dere kenarına bıraktığını itiraf eden şüphelinin oğlu konuştu. Babasının böyle bir şey yaptığına inanmak istemediğini belirten Nevzat Bahtiyar’ın oğlu Ferhat Bahtiyar “Eğer yapmışsa da artık bir şey diyemiyorum. Bu saatten sonra o insana ‘baba’ demem” ifadelerini kullandı.

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Türkiye’yi yasa boğan Narin Güran olayında her geçen dakika yeni bir ayrıntı daha ortaya çıkmaya devam ederken olaya karışanların yakınlarından da dikkat çeken açıklamalar geliyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli dünkü sorgusunda, "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" diyerek yaptığı vicdansızlığı bu sözlerle anlatmıştı.

Narin’in cansız bedenini çuval içerisinde derenin kenarına bıraktığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın oğlu Ferhat Bahtiyar Milliyet gazetesine konuştu. Bahtiyar, şunları dedi:“Şu ana kadar babamın tek bir hareketinden şüphelenmedik. Babam aramalara katıldı, aileyle birlikte günlerce Narin’i aradı. Şoktayız ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Evde, aramızda Narin’e dair bir konuşma olmadı hiç, çünkü ailece hep aramalara eşlik ettik. ‘Bu kız nerede, ne oldu acaba?’ diye günlerce ailemdeki herkes Narin’i aradı. O nedenle babamla konuşma fırsatımız olmadı. Aklımıza da kimseyle ilgili bir şey gelmedi herkes gibi arıyorduk. İnsanlar kaçırıldığını düşünüyordu. Babamın öyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum, eğer yapmışsa da artık bir şey diyemiyorum. Bu saatten sonra o insana ‘baba’ demem. Biz de altı kardeşiz ve bunu yapanın bizim babamız olduğuna inanmak istemiyoruz. Köy yaklaşık 100 hanelik. Narin’in ailesi de çiftçilik yapıyordu. İntihar olayını hiç duymadık, öyle bir şey olsaydı duyardık.”