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Narin Güran'ın amcasından 'Narin'in babası mısın?' sorusuna cevap

Narin Güran'ın amcasından 'Narin'in babası mısın?' sorusuna cevap

Narin Güran cinayetinin tek şüphelisi olan amca Salim Güran'ın ifadesinde ise çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Salim Güran, sorgusunda "Narin'in babası mısın?" sorusunu da yanıtladı.

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Türkiye'nin gündemi olan olayla ilgili soruşturma ve şüpheliler konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Aracının ön koltuğunda Narin Güran'ın DNA'sı bulunan ve aynı zamanda Tavşantepe Mahalle Muhtarı olan amca Salim Güran, kasten öldürme suçundan tutuklandı. 

Toplamda 24 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, N.B. isimli bir şüpheli itiraflarda bulundu. N.B. isimli şüpheli, tutuklanan amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürdü.

Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili derinlemesine soruşturma sürerken, tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesinde yeni detaylar ortaya çıktı.

Sabah gazetesi cinayete ilişkin yeni ayrıntıları okurlarına aktardı. Amca Salim Güran'ın 31 Ağustos'ta gözaltına alındığında verdiği ifadede Narin'i öldürdüğünü kabul etmediği ve "Narin Güran'a kim neden zarar verdi?" sorusuna da "Ne bileyim ben kim zarar vermiş" dediği bilgisine ulaşıldı.

Salim Güran, jandarmadaki sorgusunda "Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?" sorusunu da yanıtladı.

Narin Güran'ın babası mısın?

Amca Güran, "Narin'in babası mısınız?" sorusunu "Yoktur. Yok öyle bir şey" şeklinde yanıtladı. 

Salim Güran, jandarmanın "Sizin kullandığınız araçta neden diğer yeğenlerinizin DNA'sı çıkmıyor da sadece Narin'in DNA'sı çıkıyor? Bunu açıklar mısınız?" sorusuna "Ben bunu açıklayamam" derken "Narin Güran görmüş olduğu bir olay neticesinde mi ortadan kaldırıldı" sorusuna verdiği yanıt şaşkınlık yarattı.

"Benim hiçbir fikrim yoktur"

Amca Salim Güran, ifadesinde "Narin Güran görmüş olduğu bir olay neticesinde mi ortadan kaldırıldı?" sorusunu "Benim hiçbir fikrim yoktur" şeklinde yanıtladı.

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