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Montella'dan maç sonu açıklama: Problem arıyoruz

Montella'dan maç sonu açıklama: Problem arıyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye-İzlanda maçının ardından takımın çözüm üretme kapasitesine vurgu yaparak, Avrupa Şampiyonası'nda bunu kanıtladıklarını belirtti. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun forvette oynayarak attığı golü öne çıkarıp, "Sırtında 9 yazmıyordu ama 9 gibi gol attı" dedi.

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Türkiye - İzlanda maçının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İşte Montella'nın açıklamaları:

"Ülkemize armağan ediyoruz"

"Maçtan önce de söyledim, güzel bir gece yaşatmak istiyorduk. O yüzden böyle oynadığımız için, bazen çok yorulsak da, çok güzel performansla kazandığımız için bu galibiyeti ülkemize armağan ediyoruz."

"Problem olmayan yerde problem arıyoruz"

"Ben bu akşam tekrardan ne kadar çözüm üretebileceğimizi kanıtladığımızı düşünüyorum. Çok fazla çözüm üretebilen bir takımız. Avrupa Şampiyonası'nda da yüksek seviyelerde bunu kanıtladık. Gayet mutluyuz. Sadece şunu söylemek istiyorum, işinizin parçası olduğunu biliyorum ama bazen problem olmayan yerde problem arıyoruz. Bu şekilde devam edersek daha iyi olur."

"Kerem için mutluyum"

"Hem taraftarımız hem takım için çok mutluyum hem de Kerem için mutluyum. Dün de konuştum kendisiyle. Kerem'in 3 golü pozitif notlardan biri. Hazır gördüğümü ve oynatmak istediğimi söyledim. Çok önemli bir galibiyet. Önemli, pozitif notlarımız var.

Fark ettiniz mi bilmiyorum ama Kerem Aktürkoğlu, son 10 dakikayı forvet olarak oynadı ve kendi gücünü kullanarak 3. golünü attı. Sırtında 9 yazmıyordu ama 9 gibi gol attı."

 

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