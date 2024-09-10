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Özgür Özel'den, 2123 yılının CHP Genel Başkanı’na mektup

Özgür Özel'den, 2123 yılının CHP Genel Başkanı’na mektup

CHP Lideri Özel, CHP’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen toplantıda 9 Eylül 2123 tarihindeki CHP Genel Başkanına hitaben yazdığı mektubu okuduktan sonra imzaladı. CHP Genel Merkezi bahçesine bir kapsül içinde gömülen mektubun bir örneği de CHP Bellek Sergisi’ne asıldı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 9 Eylül 2123 tarihindeki genel başkanı için mektup yazdı.

Özgür Özel, CHP’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında 40 yaş altı MYK, PM, YDK üyeleri, milletvekilleri, il başkanları, il, ilçe, belde belediye başkanları ile düzenlenen toplantıda 9 Eylül 2123 tarihindeki CHP Genel Başkanına hitaben yazdığı mektubu okuduktan sonra önceki genel başkanlar Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile imzaladı. CHP Genel Merkezi bahçesine bir kapsül içinde gömülen mektubun bir örneği de CHP Bellek Sergisi’ne asıldı.

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