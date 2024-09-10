Türkiye Finans Mobil'den CarrefourSA'da geçerli 500 liralık hediye çeki

Türkiye Finans Mobil uygulaması üzerinden kredi kartı alan ve kartını herhangi bir harcama için kullanan tüm yeni müşteriler, CarrefourSA'da geçerli 500 lira değerinde hediye çeki kazanacak.

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Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, 26 Ağustos - 30 Eylül arasında "Türkiye Finans Mobil" uygulaması üzerinden Türkiye Finans müşterisi olmaları ve aldıkları yeni kredi kartıyla, 10 Ekim'e kadar, tutar sınırlaması olmaksızın tek bir harcama yapmaları yeterli olacak.

Kazanılan 500 lira değerindeki hediye çeki, CarrefourSA'nın ülke içindeki tüm mağazalarında ve web sitesi üzerinden yapılacak online alışverişlerde 1 yıl boyunca geçerli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Melis Tosun Arslan, Türkiye Finans olarak daima, müşterilerin hayatını kolaylaştıran ve onlara ayrıcalıklı değerler sunan ürün, hizmet ve çözümler sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Yeni müşterilerin hızlı, kesintisiz ve mükemmel müşteri deneyimini Türkiye Finanslı oldukları ilk andan itibaren yaşamalarının önemini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize hem finansal ihtiyaçlarını karşılamaları hem de günlük hayatlarında avantajlar elde etmeleri için yeni fırsatlar sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. CarrefourSA ile yaptığımız iş birliği sayesinde, daha fazla müşterimizi öncü dijital bankacılık vizyonumuz doğrultusunda sunduğumuz yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle tanıştırmayı hedefliyoruz. Türkiye Finanslı olmanın ayrıcalıklarını yaşamak isteyen herkesi, mobil uygulamamız üzerinden yeni müşteri olarak bu fırsatlardan yararlanmaya davet ediyor, 500 lira değerindeki hediye çeki ile müşterilerimize CarrefourSA'da keyifli alışverişler diliyoruz."