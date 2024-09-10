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Motorine dev indirim! Tabela bu gece değişiyor

Motorine dev indirim! Tabela bu gece değişiyor

Bu geceden itibaren motorin fiyatlarında 1,50 TL indirim bekleniyor. Bu indirimin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 42 TL'nin altına düşecek.

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Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarındaki değişimlere doğrudan yansımaya devam ediyor. Özellikle son dönemde yapılan vergi artışları, fiyatların sık sık yeniden düzenlenmesine neden oluyor.

Bu doğrultuda, yarından itibaren motorin fiyatlarına 1,50 TL indirim yapılması bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise bugün için herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

10 Eylül 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 41,52 TL
Motorin: 43,23 TL
LPG: 25,13 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 41,40 TL
Motorin: 43,16 TL
LPG: 24,59 TL

ANKARA
Benzin: 41,85 TL
Motorin: 43,64 TL
LPG: 25,14 TL

İZMİR
Benzin: 42,30 TL
Motorin: 44,16 TL
LPG: 24,89 TL

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