Babalık iznini 15 iş güne çıkardılar! Böyle duyuruldu

Petrol Ofisi Grubu, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında özel sektör çalışanları için öngörülen 5 iş günlük babalık izni süresini kendi bünyesinde 15 iş gününe çıkarttı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin geleneksel lideri Petrol Ofisi Grubu, çalışanlarının yaşam kalitesini artırma ve aile içi sorumlulukların eşit şekilde paylaşılmasını destekleme konusundaki kararlılığını bir adım daha ileriye taşıdı.

Bu adım, çalışan babaların ihtiyaçlarını gözetmek, onların esenliklerini artırmak ve aile içindeki sorumlulukları daha adil bir şekilde paylaşmalarına katkıda bulunmak amacıyla atıldı. Petrol Ofisi Grubu, bu değişiklikle babaların iş yerinden ve evde daha dengeli bir yaşam sürdürebilmelerini hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi İnsan Kaynakları Direktörü Burcu Yüksel Kocagöz, çalışanların iş ve aile yaşamlarında daha iyi bir denge kurabilmeleri için babalık iznini genişletmeye karar verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Babalık izni süresinin uzatılması, erkek çalışanlarımızın ailelerine daha fazla zaman ayırabilmelerine ve çocuklarının ilk dönemlerinde yanlarında olabilmelerine olanak tanıyacak. Bu değişikliğin hem çalışanlarımız hem de şirketimiz için olumlu etkiler yaratacağına inanıyoruz. Şirket kültürümüzün bir yansıması olarak gördüğümüz bu düzenlemeyi, çalışanlarımıza daha iyi bir iş ve yaşam dengesi sağlamaya yönelik sürdürülebilir bir adım olarak değerlendiriyoruz. Çalışanlarımızın ailevi ihtiyaçlarını ve genel esenliklerini ön planda tutarak onların hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarını dengede tutmalarına destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."