BIST 9.696
DOLAR 34,06
EURO 37,62
ALTIN 2.740,05
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Babalık iznini 15 iş güne çıkardılar! Böyle duyuruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Babalık iznini 15 iş güne çıkardılar! Böyle duyuruldu

Petrol Ofisi Grubu, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında özel sektör çalışanları için öngörülen 5 iş günlük babalık izni süresini kendi bünyesinde 15 iş gününe çıkarttı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin geleneksel lideri Petrol Ofisi Grubu, çalışanlarının yaşam kalitesini artırma ve aile içi sorumlulukların eşit şekilde paylaşılmasını destekleme konusundaki kararlılığını bir adım daha ileriye taşıdı.

Bu adım, çalışan babaların ihtiyaçlarını gözetmek, onların esenliklerini artırmak ve aile içindeki sorumlulukları daha adil bir şekilde paylaşmalarına katkıda bulunmak amacıyla atıldı. Petrol Ofisi Grubu, bu değişiklikle babaların iş yerinden ve evde daha dengeli bir yaşam sürdürebilmelerini hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi İnsan Kaynakları Direktörü Burcu Yüksel Kocagöz, çalışanların iş ve aile yaşamlarında daha iyi bir denge kurabilmeleri için babalık iznini genişletmeye karar verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Babalık izni süresinin uzatılması, erkek çalışanlarımızın ailelerine daha fazla zaman ayırabilmelerine ve çocuklarının ilk dönemlerinde yanlarında olabilmelerine olanak tanıyacak. Bu değişikliğin hem çalışanlarımız hem de şirketimiz için olumlu etkiler yaratacağına inanıyoruz. Şirket kültürümüzün bir yansıması olarak gördüğümüz bu düzenlemeyi, çalışanlarımıza daha iyi bir iş ve yaşam dengesi sağlamaya yönelik sürdürülebilir bir adım olarak değerlendiriyoruz. Çalışanlarımızın ailevi ihtiyaçlarını ve genel esenliklerini ön planda tutarak onların hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarını dengede tutmalarına destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Finans Mobil'den CarrefourSA'da geçerli 500 liralık hediye çeki
Türkiye Finans Mobil'den CarrefourSA'da geçerli 500 liralık hediye çeki
Sancaktepe'de kaybolan 14 yaşındaki çocuk bulundu evden neden kaçtığını söyledi
Sancaktepe'de kaybolan 14 yaşındaki çocuk bulundu evden neden kaçtığını söyledi
Kar sürprizi! Dağcılar zor anlar yaşadı
Kar sürprizi! Dağcılar zor anlar yaşadı
İslam Memiş gaza gelmeyin dedi uyardı! Altın için yarına dikkat
İslam Memiş gaza gelmeyin dedi uyardı! Altın için yarına dikkat
Motorine dev indirim! Tabela bu gece değişiyor
Motorine dev indirim! Tabela bu gece değişiyor
Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı
Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Narin Güran cinayeti soruşturmasında gizlilik kararının devam ettiğini bildirdi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Narin Güran cinayeti soruşturmasında gizlilik kararının devam ettiğini bildirdi
Özgür Özel'den, 2123 yılının CHP Genel Başkanı’na mektup
Özgür Özel'den, 2123 yılının CHP Genel Başkanı’na mektup
İsrail hükümetinin Gazze planı İsrail basınına sızdı
İsrail hükümetinin Gazze planı İsrail basınına sızdı
SGK listeyi güncelledi: Hangi hastalıklar erken emekliliğe olanak sağlıyor?
SGK listeyi güncelledi: Hangi hastalıklar erken emekliliğe olanak sağlıyor?
TMSF, Bizim Menkul Değerler AŞ'yi satışa çıkardı
TMSF, Bizim Menkul Değerler AŞ'yi satışa çıkardı
Ahmet Hakan'dan Narin Güran soruşturmasına ilişkin dikkat çeken yazı
Ahmet Hakan'dan Narin Güran soruşturmasına ilişkin dikkat çeken yazı