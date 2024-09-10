Arzum, geliştirdiği 75 farklı ürünü IFA 2024 Fuarı'nda tanıttı

Arzum, geliştirdiği 75 farklı ürününü, Almanya'daki Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (IFA 2024) sergiledi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arzum, Berlin'de düzenlenen IFA 2024 fuarına katıldı.

Fuara 6. kez katılan Arzum, güncel ürünlerini sergilediği geniş stantta, Arzum OKKA markasının 10'uncu yılında, markanın Türk kahvesindeki uzmanlığını espressoya da taşıdığı Arzum OKKA Espresso serisi öne çıktı. Ayrıca çok fonksiyonlu akıllı mutfak robotu Thermogusto ve kişisel bakım kategorisinde Revolution serisinin de bulunduğu 17 yeni ürün de fuar katılımcılarının beğenisine sunuldu.

Arzum, farklı ürün kategorilerinde kullanıcı deneyimi yaşatmak amacıyla stantlarını her kategori özelinde farklı kurguladı.

IFA Berlin 2024 katılımcıları, inovasyon ve teknolojisiyle öne çıkan toplamda 75 ürünü ilk elden deneme fırsatı bulurken, Arzum standında farklı ikramların yer aldığı, ürünlerle gerçekleştirilen deneyimlerin de parçası oldu.

Arzum Kurumsal Mutfak Şefi Murat Çakmak'ın, çok fonksiyonlu akıllı mutfak robotu Arzum Thermogusto ile hazırladığı falafel, Girit ezme ve ballı muzlu yer fıstıklı smoothie gibi özel tariflerin de yer aldığı menüler ikram edilirken, mutfak kategorisinde Arzum Shake'N Take Kişisel Blender Ailesi dikkat çeken ürünler arasında yer aldı.

'Arzum OKKA tüm dünyada bilinen ve binlerce hanede kendine yer edinen bir marka konumunu aldı'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Talip Murat Kolbaşı, Arzum olarak yurt dışı pazarlarda ayak izini büyütmek, mevcut pazarlardaki konumlarını güçlendirmek adına yatırım ve faaliyetlerini durmaksızın sürdürdüklerini belirtti.

Kolbaşı, 'IFA bu anlamda bizim için son derece önemli bir fuar. Avrupa'nın en kapsamlı teknoloji gösterisi olan ve bu yıl 100. yılını kutlayan fuara biz de Arzum'un 57 yıllık sektör ve 6 yıllık IFA tecrübesine yakışır bir katılımla adımızı yazdırmak istedik. Her kategori özelinde kurguladığımız stantlarımız ile fuar katılımcılarını ve kullanıcılarımızı Arzum deneyiminin içine dahil ettik. Arzum OKKA'nın tanıtımından bugüne kadar geçen 10 yılda, OKKA Türk kahvesi makineleri ile Türk kahvesini o kadar bütünleştirdik ki, Arzum OKKA tüm dünyada bilinen ve binlerce hanede kendine yer edinen bir marka konumunu aldı.' ifadelerini kullandı.

Sınırlarını her gün büyüten marka Arzum OKKA altında tüm kahve çeşitlerini sahiplendikleri yeni bir ürün serisi yaratmak istediklerini aktaran Kolbaşı, bu ürün serisi ile kullanıcılarına yaşattıkları kahve keyfini bir adım ileriye taşımayı amaçladıklarını kaydetti.

IFA'nın kendileri için bir diğer öneminin de yurt dışı pazarlardaki potansiyellerini artırmak olduğuna dikkati çeken Kolbaş, şu değerlendirmede bulundu:

Arzum olarak stratejik öncelikli ülkelerde güçlü bir varlık oluşturmayı hedefliyoruz. IFA'da sergilediğimiz inovatif yeni ürünlerimizin ve gerçekleştirdiğimiz iş birliği görüşmelerimizin faydalarını satış olarak yakın gelecekte göreceğimize inanıyoruz. Henüz Arzum ve Arzum OKKA markası ile giriş yapmadığımız hedef yurt dışı pazarlar için giriş stratejilerini belirliyor, global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. IFA Berlin de Arzum ve Arzum OKKA markaları ile hedef yurt dışı pazarlara giriş stratejimizde önemli bir yer ediniyor. IFA'nın, yurt dışı satış hacmi ve varlık gösterdiğimiz ülke sayımızı artırmaya odaklandığımız 2024 hedeflerimize son derece önemli katkıları olacağına inanıyoruz.'