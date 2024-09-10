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12 bin 519 doktorun ataması yapıldı

12 bin 519 doktorun ataması yapıldı

Sağlık Bakanlığı, 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kuraları sonucunda 12 bin 519 hekimin atamasının gerçekleştirildiğini duyurdu.

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118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası çekildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kurayla 12 bin 519 doktorun atamasını yapıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Bakanlığımız birimlerine 11 bin 462'si pratisyen hekim ve 1057'si uzman hekim olmak üzere toplam 12 bin 519 hekimin ataması yapılmıştır. Tebligat metni ve isim listeleri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır" denildi.

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