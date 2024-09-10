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53 ilde arsalar bugün satışa çıkıyor

53 ilde arsalar bugün satışa çıkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde 53 ilde 747 arsanın satışa sunulduğunu duyurdu. Bu arsaların 71'i İstanbul'da, 138'i ise Ankara'da yer alıyor. Satışa çıkarılan arsalar, yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanıyla vatandaşlara sunulacak. İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi de açıklandı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde geniş çaplı bir arsa satış müzayedesi başlattı. Müzayedeler, 10-11-12 Eylül tarihlerinde, Ankara ve İstanbul'da yüz yüze gerçekleşirken, diğer 51 şehir için online katılım sağlanabilecek.

Müzayedede, satışı yapılacak arsalar için alıcılara önemli finansal kolaylıklar sunuluyor. Katılımcılar, yüzde 25 peşinat ödemesi ve 24 aya varan vade imkanıyla arsa sahibi olma fırsatını yakalayabilecekler. Bu cazip ödeme koşulları, hem yatırımcılar hem de bireysel alıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Ankara ve İstanbul’da yapılacak müzayedeler, 10-11-12 Eylül tarihlerinde saat 10.30’da başlayacak. Ankara'da Çankaya'daki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan müzayede, İstanbul’da ise Halkalı’da bulunan TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İstanbul’da 12 Eylül tarihinde 71 farklı arsanın satışa sunulması planlanırken, Ankara’da ise 10 Eylül’de 138 arsa yeni sahiplerini bulacak. Bu iki büyük şehirde düzenlenecek müzayedeler, yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Diğer 51 şehirde arsa satın almak isteyenler ise müzayedeye internet üzerinden katılabilecekler. Online katılım sağlayacak olan gerçek veya tüzel kişilerin, Emlak Yönetim'in ilgili banka hesabına katılım teminatı yatırmaları gerekiyor.

Adana, Muğla, Mersin gibi illerde de satışa sunulacak arsalar, yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırıyor. Adana’da 11 Eylül tarihinde 34, Muğla’da 41, Mersin’de ise 12 Eylül’de 76 muhtelif arsa satışa çıkacak. İl il düzenlenen bu müzayedeler, Türkiye genelinde gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

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