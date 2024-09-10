 Yılmaz: Okulda bağımlılığa müdahale programına başlanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kumar, internet, akıllı telefon ve oyun bağımlılığına karşı okulda, bağımlılığa müdahale programı kısa adıyla OBM dediğimiz program ilk kez uygulanmaya başlanacak" dedi.

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Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Çocuklarda bağımlılık tehlikesine dikkat çekerek, en etkin şekilde mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti;

Bağımlılıklarla mücadele son derece önem verdiğimiz ve üst seviyede takip ettiğimiz konuların başında geliyor. 2024-2028 yılları için hazırlanmış tütün, uyuşturucu ve davranışsal bağımlılıklar ile mücadele eylem planlarını detaylı bir şekilde ele alıp karara bağlayacağız. Kurumlarımızın eş güdümüyle danışmanlık merkezi ve özel poliklinik sayısının artmasını destekleyeceğiz. Kumar, internet, akıllı telefon ve oyun bağımlılığına karşı okulda bağımlılığa müdahale programı kısa adıyla OBM dediğimiz program ilk kez uygulanmaya başlanacak. Tüm bağımlılık türlerine karşı nesillerimizi koruyucu politikalarla destekleyecek, tedaviye erişim imkanlarını da artıracağız.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Hasan Kaymak ile Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetkililer de yer aldı.