BIST 9.706
DOLAR 34,06
EURO 37,64
ALTIN 2.744,97
HABER /  EKONOMİ

Trendyol mega eylül kampanyası başladı uygun faiz oranlarıyla kredi fırsatı

Trendyol mega eylül kampanyası başladı uygun faiz oranlarıyla kredi fırsatı

Trendyol'un her yıl düzenlediği "Mega Eylül" kampanyası başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül'e kadar devam edecek kampanya boyunca kullanıcılar, giyim, kozmetik, aksesuar, anne-çocuk, elektronik, spor, ev ve yaşam gibi birçok kategoride indirim ve kupon fırsatlarından faydalanabilecek.

Abone ol

Uygun fiyatlı ürünleri kullanıcılarla buluşturarak farklı ihtiyaçların ekonomik bir şekilde karşılanmasına olanak tanıyan kampanya, işletmelerin satışlarını hızlandırarak iş hacimlerini artırmalarına da yardımcı olmayı amaçlıyor.

Trendyol ile dijitalleşen üreticiler, KOBİ ve esnaflar, kullanıcı dostu satıcı paneli üzerinden kampanyalarını kolayca oluşturabiliyor.

Lojistikten teknoloji altyapısına kadar sunduğu imkanlarla yerli işletmeleri destekleyen Trendyol, kampanya boyunca satıcılarına nakit ihtiyaçları için özel bir kredi çözümü de sunuyor. Satıcılar, Trendyol’un anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden 15 Eylül’e kadar yüzde 2,09'dan başlayan faiz oranlarıyla krediye başvurma fırsatından yararlanabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Otokar, yüzde 100 elektrikli kamyonu e-ATLAS'ın ilk satışını gerçekleştirdi
Otokar, yüzde 100 elektrikli kamyonu e-ATLAS'ın ilk satışını gerçekleştirdi
53 ilde arsalar bugün satışa çıkıyor
53 ilde arsalar bugün satışa çıkıyor
MHP lideri Bahçeli talimat verdi! 14-15 Eylül'de yapılacak
MHP lideri Bahçeli talimat verdi! 14-15 Eylül'de yapılacak
 Yılmaz: Okulda bağımlılığa müdahale programına başlanacak
 Yılmaz: Okulda bağımlılığa müdahale programına başlanacak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Narin soruşturmasına ilişkin çarpıcı açıklama! Aileye neden başsağlığı dilemedi?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Narin soruşturmasına ilişkin çarpıcı açıklama! Aileye neden başsağlığı dilemedi?
Marksist Leninist Komünist Parti'ye iki ilde operasyon
Marksist Leninist Komünist Parti'ye iki ilde operasyon
Arzum, geliştirdiği 75 farklı ürünü IFA 2024 Fuarı'nda tanıttı
Arzum, geliştirdiği 75 farklı ürünü IFA 2024 Fuarı'nda tanıttı
Portekiz basını 3 gol atan Kerem Aktürkoğlu'nu göklere çıkardı: Ağız sulandırdı
Portekiz basını 3 gol atan Kerem Aktürkoğlu'nu göklere çıkardı: Ağız sulandırdı
12 bin 519 doktorun ataması yapıldı
12 bin 519 doktorun ataması yapıldı
Trabzonspor, Gift Orban için vites yükseltti! Yeni transfer teklifi...
Trabzonspor, Gift Orban için vites yükseltti! Yeni transfer teklifi...
Babalık iznini 15 iş güne çıkardılar! Böyle duyuruldu
Babalık iznini 15 iş güne çıkardılar! Böyle duyuruldu
Türkiye Finans Mobil'den CarrefourSA'da geçerli 500 liralık hediye çeki
Türkiye Finans Mobil'den CarrefourSA'da geçerli 500 liralık hediye çeki