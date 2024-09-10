Trendyol mega eylül kampanyası başladı uygun faiz oranlarıyla kredi fırsatı

Trendyol'un her yıl düzenlediği "Mega Eylül" kampanyası başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül'e kadar devam edecek kampanya boyunca kullanıcılar, giyim, kozmetik, aksesuar, anne-çocuk, elektronik, spor, ev ve yaşam gibi birçok kategoride indirim ve kupon fırsatlarından faydalanabilecek.

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Uygun fiyatlı ürünleri kullanıcılarla buluşturarak farklı ihtiyaçların ekonomik bir şekilde karşılanmasına olanak tanıyan kampanya, işletmelerin satışlarını hızlandırarak iş hacimlerini artırmalarına da yardımcı olmayı amaçlıyor.

Trendyol ile dijitalleşen üreticiler, KOBİ ve esnaflar, kullanıcı dostu satıcı paneli üzerinden kampanyalarını kolayca oluşturabiliyor.

Lojistikten teknoloji altyapısına kadar sunduğu imkanlarla yerli işletmeleri destekleyen Trendyol, kampanya boyunca satıcılarına nakit ihtiyaçları için özel bir kredi çözümü de sunuyor. Satıcılar, Trendyol’un anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden 15 Eylül’e kadar yüzde 2,09'dan başlayan faiz oranlarıyla krediye başvurma fırsatından yararlanabiliyor.