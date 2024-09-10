Narin'in DNA sonucu çıktı! Bakın gerçek babası kimmiş

Dere yatağında bir çuvalın içinde bulunan Narin'in DNA sonucu çıktı. Amcası bilinen ve tutuklu olan Salim Güran'ın Narin Güran'ın babası olduğu yönünde iddialar da vardı. Yapılan DNA testinin sonucu çıktı. Narin Güran cinayetinde son gelişmeler...

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Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu. Anne, baba, kardeş ve amcaların gözaltında olduğu korkunç cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Ekipler itirafçıya ısrarla 'araçta başka birileri var mıydı?' sorusunu yöneltti. Araçta üçüncü kişilerin olup olmadığı araştırılırken, kolunda ısırık izi bulunan abi ile ilgili şoke eden detaylara da ulaşıldı.

Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra bulundu. Dere yatağında bir çuvalın içinde bulunan Narin'in cansız bedeni dün kılınan cenaze namazıyla öldürüldüğü köyde toprağa verildi. Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından yeni gelişmeler yaşandı. Tüm okların çevrildiği amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran hakkında yaşanan gelişmeler ve detaylar ekipleri harekete geçirdi. Ağabeyin vücudunda bulunan morluk ve tırnak izleri, amcanın ise arabasındaki arka koltuk detayı yapılan araştırmalarla gün yüzüne çıkacak.

'Bunu yok et' dedi

Türkiye'yi hüzne boğan cinayette anne, baba, kardeş ve amcaların da aralarında bulunduğu 24 kişinin sorgusu devam ederken Nevzat Bahtiyar cinayeti itiraf etti. Amcanın Narin'in cansız bedenini kendisine getirdiği ve 'bunu yok et' dediğini söyledi.

Ekipler itirafçıya ısrarla 'araçta başka birileri var mıydı?' diye sordu. İtirafçı, camların filmli olduğunu söyleyerek konu hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

Narin'in cesedinin taşındığı araçta bir kişinin daha olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ekipler bunun üzerine araçta başka biri olup olmadığına odaklandı.

İki şüphelinin yanı sıra başkasının da bu bölgede baz verip vermediği ile ilgili BTK'dan alınan kayıtlar üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi.

'Amca gözüme mısır geldi, kendimi ısırdım' diye yanıt verdi"

Öte yandan Narin'in kaybının ilk günlerinde abinin kolunda bulunan diş izi üzerinde durulmuştu. 2 ısırık izi üzerinde yapılan incelemeler sonucu, bir izin kime ait olduğu tespit edilemedi.

Abinin gözaltına alındıktan sonra yapılan muayenelerde gözünün altında morluk ve sırtında tırnak izleri olduğu görüldü. Ağabey Güran'da tespit edilen izlerle ilgili soruya da cevap veren amca Salim Güran "Nedenini ben ne bileyim? Ben gözünün içindeki morluğu sordum. 'Amca gözüme mısır geldi, kendimi ısırdım' diye yanıt verdi" dedi.

DNA örnekleri çıktı

Devam eden Narin Güran soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Narin'in biyolojik ailesinin tespiti için Anne ve babasından DNA örnekleri alınmıştı. Yapılan testin sonucu çıktı.

Amcası bilinen ve tutuklu olan Salim Güran'ın Narin Güran'ın babası olduğu yönünde iddialar vardı. Yapılan DNA testiyle bu iddialar yalanlanmış oldu. Yapılan test sonucunda; Narin'in biyolojik ailesinin bilinen ailesi çıktığı öğrenildi.