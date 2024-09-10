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Not artırımına giden Fitch'den yeni Türkiye analizi

Not artırımına giden Fitch'den yeni Türkiye analizi

Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'deki sıkı para politikasının devam edeceğine dair güvenlerinin güçlü olduğunu vurguladı.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'de sıkı para politikasının sürdürüleceğine olan güvenlerinin yüksek olduğunu belirtti. Morales, enflasyon beklentilerinin iyileşeceğini ancak bu beklentilerin uyumlu ve sürdürülebilir bir şekilde düşmesi için para politikasının sıkı kalması gerektiğini ifade etti. Ayrıca dolarizasyondaki azalmanın devam etmesi gerektiğini vurguladı. 2025'in ilk çeyreğinde ise para politikasında kademeli bir gevşeme beklediklerini söyledi.

Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmesi üzerine Morales, seçimlerden sonra yaşanan politika değişikliklerinin Türkiye'nin not görünümünü iyileştirdiğini belirtti. Morales, ekonomik programın siyasi liderlikten destek bulmaya devam ettiğini ve Türkiye ekonomisindeki kırılganlıkların iyileşmeye başladığını vurguladı. Ayrıca, uluslararası rezervlerin artış gösterdiğini ve bu yıl rezerv seviyelerinde iyileşme olduğunu ifade etti.

Morales, Türkiye'nin sıkı para politikasına olan güvenlerinin arttığını dile getirerek, bütçe açığının bu yıl GSYH'nin yüzde 5'ine yakın seviyede olduğunu ve gelecek yıl yüzde 3 civarında konsolide edileceğini öngördüklerini söyledi. Türkiye'nin en büyük sorununun hala enflasyon olduğunu belirten Morales, sürdürülebilir bir enflasyon düşüşü sağlanamazsa ekonomideki kırılganlıkların devam edeceğini ifade etti.

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