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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e özür dile çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e özür dile çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak röportajında AK Partililere ve kendisine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'nu, protokolde ağırlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi, kamuoyundan özür dilemeye çağırdı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak, tam bir kenetlenme içinde, tam bir dayanışma içinde aydınlık yarınlara beraber yürüyeceğiz. Yönettikleri şehirlerde çevre yağması almış başını gidiyor. İzmir Körfezi'nde kirlilik sebebiyle balıklar nefes alamıyor, bırakın insanları." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in kurucusu olduğu partiyi, 'cumhura hakaret edenleri himaye partisine' dönüştürdüler." ifadelerini kullandı.

"Özgür Özel'in özür borcu olduğu kanaatindeyiz" 

Geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında AK Partililere hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'nu protokolde ağırlayan Özgür Özel'i eleştiren Erdoğan, "İnsanda biraz milletin iradesine saygı olur. insanda biraz hakaret ile düşünceyi ayıracak feraset olur. Bunun adı murayiliktir, tek parti CHP'sine geri dönmektir. Bunu ne bize ne de millete yutturamazsınız. millet iradesine dil uzatanı affetmez. sadece AK Parti'ye, sadece cumhur İttifakı'na oy verenleri değil, milletin çoğunluğunu rencide eden o fotoğraf Türk demokrasisine hiç yakışmadı. Siyaset kurumuna gölge düşürdü. Bu lekenin süratle temizlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Özgür Özel'in millete özür borcu olduğu kanaatindeyiz." diye konuştu.

"Gündemimizde enflasyon ve hayat pahalılığı var" 

Ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Muhalefet neyle uğraşırsa uğraşsın, bizim gündemimizde enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek, hayat pahalılığını sona erdirmek var" dedi.

"Provokatif diline prim vermeyin"

AK Parti teşkilatlarına seslenen Erdoğan, "Muhalefetin, özellikle bölücü örgütün siyasi uzantılarının tahrik ve kutuplaştırıcı diline, milletin sinir uçlarıyla oynayan provokatif diline prim vermeyin" diye konuştu.

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