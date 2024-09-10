Emlakjet, mobil uygulama kullanıcılarına 270 bin liralık tarla kazanma fırsatı

Emlakjet, mobil uygulama kullanıcılarına özel çekiliş kampanyası başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde tarla fiyatları, son bir yılda yüzde 47, Sakarya'da ise yüzde 80'e kadar yükseldi.

Son 5 yılın verilerine bakıldığında, Türkiye genelinde tarla fiyatlarının 12 kat, Sakarya'da ise tam 14 kat arttığı görülüyor. Emlakjet, düzenlediği çekilişle, Sakarya'da değeri 270 bin lira olan bir tarlayı hediye edecek.

2 Eylül-2 Kasım arasında gerçekleştirilecek kampanyaya katılmak için Emlakjet mobil uygulamasına giriş yapıp kampanya katılım formunu doldurmak gerekiyor.

Emlakjet'in yayınlamış olduğu arsa yatırım eğilimleri anketine göre kullanıcıların yüzde 57'si arsa yatırımı yapmayı düşündüğünü belirtirken, kullanıcıların toprak yatırımını seçmesinin nedenleri arasında yüzde 45 ile ilk sırada hayalindeki evi inşa etmek yer alıyor. Bunun yanı sıra ankete katılan kullanıcılar toprak yatırımları için Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerini tercih ediyor.

Yılbaşında tanıtımı yapılan Arsa Dünyası ile Emlakjet, arsa alım satım süreçlerini kolaylaştırmak için veriye dayalı değerlemeler, yatırım uzmanı desteği ve detaylı bölge analizleri gibi hizmetleri bir araya getiriyor ve tarla yatırımlarının uzun vadede yüksek getiri potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak yatırımcılara rehberlik ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, Emlakjet olarak sektörde fark oluşturmaya devam ettiklerini vurguladı.

İdikat, "Arsa Dünyası ile kullanıcılarımızın en doğru değerleme ile stratejik ve bilgiye dayalı arsa seçimleri yapmalarını sağlıyoruz. Hedefimiz, sektörün önde gelen oyuncularından biri olarak bu alanı en iyi şekilde sahiplenmek. Bu kampanya, Arsa Dünyası ile yatırımcılara sunduğumuz ve sunacağımız değerli fırsatların bir örneği." ifadesini kullandı.