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Çanakkale'de kaybolan 12 yaşındaki çocuk bakın nerede bulundu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çanakkale'de kaybolan 12 yaşındaki çocuk bakın nerede bulundu!

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyündeki evinden dün ayrılan 12 yaşındaki çocuk, jandarma ve AFAD ekiplerince bir ağacın tepesinde uyurken bulundu.

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Pınarbaşı köyünde yaşayan 12 yaşındaki R.G, okuldan döndükten sonra çantasının yırtıldığını söylediği annesi Yakut A. ile tartıştı. Annesinin kızması üzerine R.G. evden ayrıldı.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Köy girişindeki kameraları inceleyen ekipler, R.G'nin köyden çıkış yaptığını tespit etti. Ekipler, ev ve iş yerleri ile ormanlık alanda çalışma başlattı.

12 yaşındaki R.G, köyüne 7 kilometre mesafede Bozcaalan mevkiinde bir ağacın tepesinde uyurken bulundu. R.G. kontrol amacıyla 112 Sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine götürüldü.

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