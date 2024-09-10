BIST 9.655
DOLAR 34,06
EURO 37,61
ALTIN 2.743,61
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da kuyu açarken toprak altında kalan 2 kişi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Samsun'da kuyu açarken toprak altında kalan 2 kişi öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde kuyu açma çalışmasında kayan toprağın altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Abone ol

Çınarlık mevkiinde bir fındık tarlasında su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Kuyu açmak amacıyla çalışan Sabri Bayraktar ile Mustafa Aydın toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiye görevlileri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda 2 kişinin cenazesine ulaşıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göçüğün bir kuyu kazısında yaşandığını anımsattı.



ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e özür dile çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e özür dile çağrısı
Emlakjet, mobil uygulama kullanıcılarına 270 bin liralık tarla kazanma fırsatı
Emlakjet, mobil uygulama kullanıcılarına 270 bin liralık tarla kazanma fırsatı
İddialar korkunç! Avcılar'da kaybolup Kadıköy'de bulundular! 2 genç kızın babaları...
İddialar korkunç! Avcılar'da kaybolup Kadıköy'de bulundular! 2 genç kızın babaları...
Gazeteci Can Ataklı hakkında 3 yıla kadar hapis istemi talep edildi
Gazeteci Can Ataklı hakkında 3 yıla kadar hapis istemi talep edildi
Şahan Gökbakar'dan Marmaris'teki kaçak evle ilgili açıklama
Şahan Gökbakar'dan Marmaris'teki kaçak evle ilgili açıklama
Kovid-19 araştırması! Sokağa çıkma yasakları genç kızların ...
Kovid-19 araştırması! Sokağa çıkma yasakları genç kızların ...
Narin'in DNA sonucu çıktı! Bakın gerçek babası kimmiş
Narin'in DNA sonucu çıktı! Bakın gerçek babası kimmiş
Not artırımına giden Fitch'den yeni Türkiye analizi
Not artırımına giden Fitch'den yeni Türkiye analizi
 Ugandalı olimpiyat atletini yakarak öldürmüştü! Korkunç olayda yeni gelişme
 Ugandalı olimpiyat atletini yakarak öldürmüştü! Korkunç olayda yeni gelişme
Japon bilim insanlarından korkutan araştırma! 2 bin kilometre uçabildikleri...
Japon bilim insanlarından korkutan araştırma! 2 bin kilometre uçabildikleri...
Trendyol mega eylül kampanyası başladı uygun faiz oranlarıyla kredi fırsatı
Trendyol mega eylül kampanyası başladı uygun faiz oranlarıyla kredi fırsatı