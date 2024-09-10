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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da

Dışişleri Bakanı Fidan, Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Netanyahu'ya destek vermeye devam edenler, devam eden soykırımın da suç ortakları oluyor. Onlar da hesap verecek." dedi. Bakan Fidan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin açılış oturumunda yaptığı konuşmada, "Netanyahu'ya destek vermeye devam edenler, devam eden soykırımın da suç ortakları oluyor. Onlar da hesap verecek." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Mısır'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, "Gazze'ye engelsiz erişim sağlayana kadar İsrail’le ticareti başlatmayacağız" dedi.

Fidan, "Netanyahu'ya destek vermeye devam edenler, devam eden soykırımın da suç ortakları oluyor. Onlar da hesap verecek" ifadelerini kullandı.

Mısır'da diplomatik temaslarda bulunan Fidan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

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