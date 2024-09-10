Masaj salonunda dehşet! 30 yaşındaki Elif korkunç halde bulundu
Konya'da bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.Abone ol
Merkez Selçuklu ilçesinde bir masaj salonunda 30 yaşındaki Elif Ceren A'yı bıçaklanmış halde görenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Elif Ceren A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Elif Ceren A'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.