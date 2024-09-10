BIST 9.643
DOLAR 34,05
EURO 37,57
ALTIN 2.748,81
HABER /  GÜNCEL

Yerin dibine sokan iddia! İstismara uğrayan 2 yaşındaki bebek entübe edildi

Yerin dibine sokan iddia! İstismara uğrayan 2 yaşındaki bebek entübe edildi

8 yaşındaki Narin'in acı olayı Türkiye''yi yasa boğarken Tekirdağ Malkara'dan gelen bir istismar iddiası herkesi daha da öfkelendirdi. 2 yaşındaki bir bebeğin üvey babası tarafından istismar edildiği iddia edildi. Talihsiz bebeğin entübe edildiği bilgisi ise yürekleri dağladı.

Abone ol

Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Önce Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedenini bulunması ardından da Tekirdağ'dan gelen utandıran istismar iddiası...

2 yaşındaki çocuk entübe edildi 

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan sosyal medya hesabından Tekirdağ Malkara'da 2 yaşında bir bebeğin üvey babası tarafından istismara uğradığını ve bebeğin entübe edilerek durumunun ağır olduğunu iddia etti. Söz konusu iddia sosyal medyada geniş yer bulurken okuyanların da vicdanını yaraladı.

"Çok üzgün ve öfkeliyiz"

Özkan ses getiren paylaşımında, "Tekirdağ Malkara'da üvey baba tarafından gerçekleşen istismar sonucunda 2 yaşında çocuğun entübe edildiği be durumunun ağır olduğu bilgisi geldi. Tekirdağ koordinatörlerimiz ve Avukatlarımız bu vahim durumun peşine düştüler. Çok üzgün ve öfkeliyiz." ifadelerine yer verdi.

İncelenmesini istiyoruz

Detayları merak edilen acı olayla ilgili bir paylaşım daha yapan Özkan, "Tekirdağ Malkara'da 2 yaşındaki çocuk ile ilgili gelen ihbar ve bilgileri resmi kurumlara avukatlarımız bildirimde bulunuyorlar. Çocuğun daha öncede hastaneye geldiği iddiaları dahil olmak üzere gelen tüm iddiaları resmi makamlara iletip bu vahim durumun incelenmesini istiyoruz." açıklamasını yaptı.

İddiayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda paylaşım geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
QNB Finansbank'ın ismi mi değişiyor?
QNB Finansbank'ın ismi mi değişiyor?
Çanakkale'de kaybolan 12 yaşındaki çocuk bakın nerede bulundu!
Çanakkale'de kaybolan 12 yaşındaki çocuk bakın nerede bulundu!
Samsun'da kuyu açarken toprak altında kalan 2 kişi öldü
Samsun'da kuyu açarken toprak altında kalan 2 kişi öldü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e özür dile çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e özür dile çağrısı
Emlakjet, mobil uygulama kullanıcılarına 270 bin liralık tarla kazanma fırsatı
Emlakjet, mobil uygulama kullanıcılarına 270 bin liralık tarla kazanma fırsatı
İddialar korkunç! Avcılar'da kaybolup Kadıköy'de bulundular! 2 genç kızın babaları...
İddialar korkunç! Avcılar'da kaybolup Kadıköy'de bulundular! 2 genç kızın babaları...
Gazeteci Can Ataklı hakkında 3 yıla kadar hapis istemi talep edildi
Gazeteci Can Ataklı hakkında 3 yıla kadar hapis istemi talep edildi
Şahan Gökbakar'dan Marmaris'teki kaçak evle ilgili açıklama
Şahan Gökbakar'dan Marmaris'teki kaçak evle ilgili açıklama
Kovid-19 araştırması! Sokağa çıkma yasakları genç kızların ...
Kovid-19 araştırması! Sokağa çıkma yasakları genç kızların ...
Narin'in DNA sonucu çıktı! Bakın gerçek babası kimmiş
Narin'in DNA sonucu çıktı! Bakın gerçek babası kimmiş
Not artırımına giden Fitch'den yeni Türkiye analizi
Not artırımına giden Fitch'den yeni Türkiye analizi