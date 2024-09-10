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Fransa, Almanya ve İngiltere'den İran ve Rusya kararı!

Fransa, Almanya ve İngiltere'den İran ve Rusya kararı!

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın Rusya’ya balistik füze ihracatını şiddetle kınayarak yeni yaptırımların sinyalini verdi. Üç ülke, İran’ın Rusya'ya askeri desteğinin Ukrayna halkının acılarını derinleştirdiğini ve Avrupa güvenliğine tehdit oluşturduğunu vurguladı.

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Fransa, Almanya ve İngiltere’nin, İran'ın Rusya’ya balistik füze ihracatını şiddetle kınadığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya ve İran arasındaki silah alışverişine ilişkin ortak yazılı açıklama yayımladı.

İran’ın ihracatı ve Rusya’nın İran balistik füzelerini satın almasının şiddetle kınandığı açıklamada, İran’a yönelik yeni yaptırım sinyalleri verildi.

Açıklamada, İran’ın Ukrayna’ya karşı savaşan Rusya’ya askeri desteğini arttırdığı ve bunun Ukrayna halkının acılarının derinleşmesine yol açacağı belirtildi.

"İran ve Rusya’nın kışkırttığı gerilimin Avrupa güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu" kaydedilen açıklamada, Fransa, İngiltere ve Almanya’nın İran’ı Rusya’ya yönelik askeri ihracatları konusunda daha önce uyardığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İran’ın Rusya’ya balistik füze ihracatı yaptığının doğrulandığı ve üç ülkenin İran ile ikili hava hizmetleri anlaşmalarını feshetmek için harekete geçeceği ifade edildi.

İran’ın balistik füze programında ve bu füzelerin Rusya’ya transferinde yer alan kişi ve kuruluşların belirlenmesi için çalışmalar yürütüleceği belirtilen açıklamada, İran ulusal hava yolu şirketi Iran Air’ın da yeni yaptırımlar kapsamına alınacağı aktarıldı.

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