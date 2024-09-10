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İsrailli bakan açıkladı! Savaş bir cepheye daha sıçradı

İsrailli bakan açıkladı! Savaş bir cepheye daha sıçradı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'deki hedeflerine yaklaştıklarını ve odağın Lübnan'a kaymaya başladığını belirtti. Gallant, Lübnan'a olası bir kara harekatı için hazırlıkların tamamlandığını, bu bölgedeki çatışmalarda Hizbullah'tan 435 kişinin öldüğünü vurguladı.

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordunun Gazze'deki "hedeflerine ulaşmaya yakın olduğunu" belirterek, odağın Lübnan'a kaymaya başladığı yönündeki açıklamasını yineledi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren karşılıklı çatışmalar devam ediyor.


The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Gallant, İsrail ordusunun Lübnan'a olası kara saldırısına ilişkin tatbikatta açıklamalarda bulundu.

Gallant, Gazze Şeridi'ndeki hedeflerine yaklaştıklarını öne sürerek, "Ağırlık merkezi kuzeye (Lübnan'a) kayıyor. Güneydeki (Gazze Şeridi'nde) görevlerimizi tamamlamak üzereyiz ancak burada yerine getirilmemiş bir görevimiz var. Bu görev, güvenlik durumunu değiştirmek ve bölge sakinlerini evlerine geri döndürmek." dedi.

Lübnan sınırındaki birliklere Gazze'deki talimatları vereceğini vurgulayan Gallant, İsrail güçlerinin Lübnan'a olası kara saldırısı için verilecek görevleri yerine getirmek üzere hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı. Gallant, "(Lübnan’a) Bir kara harekatı için savaş düzenine ilişkin eğitimleri tüm yönleriyle tamamlıyoruz." dedi.

Gallant, 17 Temmuz'daki açıklamasında da son dönemde savaşın eşiğine geldikleri Lübnan Hizbullahı ile çatışmada karar anının yaklaştığını belirterek, "İsrail ana odağını aniden kuzeye yönlendirebilir." demişti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 435'e ulaştı.

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