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Fahrettin Altun: Doğru habercilik demokrasinin temel taşıdır

Fahrettin Altun: Doğru habercilik demokrasinin temel taşıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, medyanın doğru ve zamanında haber yapmasının demokrasinin işleyişi için önemli olduğunu belirtti. Dezenformasyonla mücadelenin doğru habercilikle güçleneceğini vurgulayan Altun, bu kapsamda yayımladıkları “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” kitabının medyaya rehberlik edeceğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, doğru ve zamanında haberlerin demokrasinin işleyişi için kritik olduğunu belirtti.

Dezenformasyonla mücadelede doğru haberciliğin önemini vurgulayan Altun, “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” adlı kitabı tanıtarak, medyanın etik değerlere bağlı kalarak daha etkili bir şekilde dezenformasyona karşı koyabileceğini ifade etti.

Altun, medyanın uluslararası standartlara uygun olarak faaliyet göstermesinin hakikatin korunmasına katkı sağlayacağını ekledi.

Fahrettin Altun'un paylaştığı 'Doğru Habercilik ve Medya Etiği' kitaba ulaşmak için BURAYI TIKLAYIN

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