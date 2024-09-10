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ABD'de korku dolu anlar! 2 yolcu uçağı çarpıştı

ABD'de korku dolu anlar! 2 yolcu uçağı çarpıştı

ABD'nin Atlanta kentindeki Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'nda bir Delta Havayolları uçağı, Endeavor Air uçağıyla pistte çarpıştı. Delta'nın Tokyo'ya gitmek üzere hazırlanan Airbus A350 uçağının kanat ucu, Endeavor'ın Bombardier CRJ900 uçağının kuyruğuna çarptı.

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ABD'de, Delta Havayolları ile Endeavor Air şirketine ait yolcu uçakları, Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki havalimanında pistte çarpıştı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nın pistinde bir Delta yolcu uçağının, aynı firmanın yan kuruluşu olan Endeavor Havayollarına ait bir uçakla çarpıştığını duyurdu.

Japonya'nın Tokyo kentine gitmek üzere kalkış için hazırlanan Delta Havayollarına ait 295 sefer sayılı Airbus A350 uçağının kanat ucunun, 5526 sefer sayılı Endeavor Air uçağın kuyruğuna çarptığı ifade edildi.

Kazayla ilgili paylaşılan videoda, çarpışma nedeniyle Bombardier tipi uçağın kuyruk kısmının bütün olarak yere düştüğü görüldü.

Tokyo'ya gidecek Delta uçağında 221 yolcu, Louisiana eyaletine uçmak için hazırlanan Bombardier CRJ900 tipi Endeavor uçağında da 56 yolcu olduğu kaydedildi.

FAA yetkilileri, çarpışmada kimsenin yaralanmadığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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