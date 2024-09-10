Bakan Kurum ve İmamoğlu'ndan deprem ve kentsel dönüşüm görüşmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu bakanlıkta ağırladı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’un depreme hazırlığı, kentsel dönüşüm ve Boğaz’ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. Bakan, yerel yönetimlerle istişarelerin devam edeceğini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu bakanlığımızda kabul ettik.



Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul’umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz’ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde… pic.twitter.com/ntJbGx2KFP