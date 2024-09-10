Narin Güran'ın ölümündeki itirafçı tutuklandı

8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili itirafçı şüpheli N.B., "Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme" suçundan tutuklandı. N.B. sevk edildiği 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı aldı.

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Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra evinin yakınındaki derede cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

İtirafçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında itirafta bulunan N.B, gözaltına alınmıştı.

Türkiye'nin yüreğini sızlatan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili itirafçı şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilmişti.

İtirafçı N.B., jandarmadaki işlemlerinin ardan savcılığa sevk edildi. 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Tutuklama haberini bakan tunç duyurdu

Nevzat B.'nin tutuklanma haberini resmi X hesabından duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltında bulunan diğer şüphelilerin ilgili işlemlerinin devam ettiğini bildirdi. Bakan Tunç açıklamasında, "8 yaşındaki Narin Güran evladımızın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat B. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

Gözaltında bulunan diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan kim varsa adalet önüne çıkarılacak ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır."

8 yaşındaki Narin Güran evladımızın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat B. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.



Gözaltında bulunan diğer şüphelilerle ilgili… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 10, 2024

Narin'in çuvaldaki cansız bedenini dere kenarına bıraktığını itiraf etmişti

İtirafçı N.B. emniyetteki ifadesinde, amca Salim Güran'ın Narin'in cansız bedenini saklaması için kendisine verdiğini anlatmıştı. N.B. ifadesinde, "Salim Güran, battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, 'Bunu yok edeceksin' dedi. 'İyi düşün, sana 200 bin lira veririm' dedi. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce 'göl' diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi'ni işaret etti ve 'Oraya götür' dedi. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum." diyerek Narin'in öldürüldüğünü itiraf etmişti.