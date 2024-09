Uluslar Ligi'nde ikinci hafta maçları sona erdi

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nın B Ligi'nde mücadele ettiği turnuvanın ikinci hafta maçları tamamlandı. Turnuvanın 3. ve 4. hafta maçları ekim ayında oynanacak.

UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi'nde heyecan eylül ayında oynanan maçlarla yaşandı.



A Milli Futbol Takımı'nın bu yıl B Ligi'nde mücadele ettiği turnuvada ikinci hafta maçları tamamlandı. Turnuvanın 3. ve 4. hafta maçları ekim ayında yapılacak.

Uluslar Ligi'nde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:



A Ligi 1. Grup

Hırvatistan - Polonya: 1-0

Portekiz - İskoçya: 2-1



A Ligi 2. Grup

Fransa - Belçika: 2-0

İsrail - İtalya: 1-2



A Ligi 3. Grup

Hollanda - Almanya: 2-2

Macaristan - Bosna-Hersek: 0-0



A Ligi 4. Grup

Danimarka - Sırbistan: 2-0

İsviçre - İspanya: 1-4



B Ligi 1. Grup

Çekya - Ukrayna: 3-2

Arnavutluk - Gürcistan: 0-1



B Ligi 2. Grup

İngiltere - Finlandiya: 2-0

İrlanda Cumhuriyeti - Yunanistan: 0-2



B Ligi 3. Grup

Norveç - Avusturya: 2-1

Slovenya - Kazakistan: 3-0



B Ligi 4. Grup

Türkiye - İzlanda: 3-1

Karadağ - Galler: 1-2



C Ligi 1. Grup

Slovakya - Azerbaycan: 2-0

İsveç - Estonya: 3-0



C Ligi 2. Grup

Güney Kıbrıs - Kosova: 0-4

Romanya - Litvanya: 3-1



C Ligi 3. Grup

Lüksemburg - Belarus: 0-1

Bulgaristan - Kuzey İrlanda: 1-0



C Ligi 4. Grup

Letonya - Faroe Adaları: 1-0

Kuzey Makedonya - Ermenistan: 2-0



D Ligi 1. Grup

Cebelitarık - Lihtenştayn: 2-2



D Ligi 2. Grup

Andorra - Malta: 0-1