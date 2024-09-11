Uluslar Ligi'nde ikinci hafta maçları sona erdi

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nın B Ligi'nde mücadele ettiği turnuvanın ikinci hafta maçları tamamlandı. Turnuvanın 3. ve 4. hafta maçları ekim ayında oynanacak.Abone ol
UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi'nde heyecan eylül ayında oynanan maçlarla yaşandı.
A Milli Futbol Takımı'nın bu yıl B Ligi'nde mücadele ettiği turnuvada ikinci hafta maçları tamamlandı. Turnuvanın 3. ve 4. hafta maçları ekim ayında yapılacak.
Uluslar Ligi'nde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:
A Ligi 1. Grup
Hırvatistan - Polonya: 1-0
Portekiz - İskoçya: 2-1
A Ligi 2. Grup
Fransa - Belçika: 2-0
İsrail - İtalya: 1-2
A Ligi 3. Grup
Hollanda - Almanya: 2-2
Macaristan - Bosna-Hersek: 0-0
A Ligi 4. Grup
Danimarka - Sırbistan: 2-0
İsviçre - İspanya: 1-4
B Ligi 1. Grup
Çekya - Ukrayna: 3-2
Arnavutluk - Gürcistan: 0-1
B Ligi 2. Grup
İngiltere - Finlandiya: 2-0
İrlanda Cumhuriyeti - Yunanistan: 0-2
B Ligi 3. Grup
Norveç - Avusturya: 2-1
Slovenya - Kazakistan: 3-0
B Ligi 4. Grup
Türkiye - İzlanda: 3-1
Karadağ - Galler: 1-2
C Ligi 1. Grup
Slovakya - Azerbaycan: 2-0
İsveç - Estonya: 3-0
C Ligi 2. Grup
Güney Kıbrıs - Kosova: 0-4
Romanya - Litvanya: 3-1
C Ligi 3. Grup
Lüksemburg - Belarus: 0-1
Bulgaristan - Kuzey İrlanda: 1-0
C Ligi 4. Grup
Letonya - Faroe Adaları: 1-0
Kuzey Makedonya - Ermenistan: 2-0
D Ligi 1. Grup
Cebelitarık - Lihtenştayn: 2-2
D Ligi 2. Grup
Andorra - Malta: 0-1