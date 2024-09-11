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Uluslar Ligi'nde ikinci hafta maçları sona erdi

Uluslar Ligi'nde ikinci hafta maçları sona erdi

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nın B Ligi'nde mücadele ettiği turnuvanın ikinci hafta maçları tamamlandı. Turnuvanın 3. ve 4. hafta maçları ekim ayında oynanacak.

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UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi'nde heyecan eylül ayında oynanan maçlarla yaşandı.

A Milli Futbol Takımı'nın bu yıl B Ligi'nde mücadele ettiği turnuvada ikinci hafta maçları tamamlandı. Turnuvanın 3. ve 4. hafta maçları ekim ayında yapılacak.

Uluslar Ligi'nde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:

A Ligi 1. Grup
Hırvatistan - Polonya: 1-0
Portekiz - İskoçya: 2-1

A Ligi 2. Grup
Fransa - Belçika: 2-0
İsrail - İtalya: 1-2

A Ligi 3. Grup
Hollanda - Almanya: 2-2
Macaristan - Bosna-Hersek: 0-0

A Ligi 4. Grup
Danimarka - Sırbistan: 2-0
İsviçre - İspanya: 1-4

B Ligi 1. Grup
Çekya - Ukrayna: 3-2
Arnavutluk - Gürcistan: 0-1

B Ligi 2. Grup
İngiltere - Finlandiya: 2-0
İrlanda Cumhuriyeti - Yunanistan: 0-2

B Ligi 3. Grup
Norveç - Avusturya: 2-1
Slovenya - Kazakistan: 3-0

B Ligi 4. Grup
Türkiye - İzlanda: 3-1
Karadağ - Galler: 1-2

C Ligi 1. Grup
Slovakya - Azerbaycan: 2-0
İsveç - Estonya: 3-0

C Ligi 2. Grup
Güney Kıbrıs - Kosova: 0-4
Romanya - Litvanya: 3-1

C Ligi 3. Grup
Lüksemburg - Belarus: 0-1
Bulgaristan - Kuzey İrlanda: 1-0

C Ligi 4. Grup
Letonya - Faroe Adaları: 1-0
Kuzey Makedonya - Ermenistan: 2-0

D Ligi 1. Grup
Cebelitarık - Lihtenştayn: 2-2

D Ligi 2. Grup
Andorra - Malta: 0-1

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