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Narin'in ölen kardeşi Tülin hakkında şok iddia! O da mı öldürüldü?

Narin'in ölen kardeşi Tülin hakkında şok iddia! O da mı öldürüldü?

Türkiye'nin Narin Güran cinayetini konuşurken talihsiz yavrunun engelli ablası Tülin Güran'ın 2019'daki ölümü gündeme geldi. Şüpheler üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Tülin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma açtı.

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Ortadan kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, Türk halkını derin bir üzüntüye boğarken, cinayetin kim ya da kimler tarafından neden işlendiği sorusu gündemin ilk sırasına oturdu. Tüm Türkiye soruşturmadan çıkacak sonucu sabırsızlıkla beklerken gündeme Narin Güran'ın engelli ablası Tülin Güran'ın 2019 yılında 5 yaşında hayatını kaybetmesine ilişkin kafalarda soru işaretleri oluştu. Sosyal medyada konunun gündeme taşınması üzerine Narin Güran soruşturmasını yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Tülin Güran ile ilgili de soruşturma başlattı.

Merdivenden mi itildi?

Başsavcılığın, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden Tülin Güran'la ilgili soruşturma için bilgi ve belgeleri talep ettiği öğrenildi. Güran ailesi, kızlarının doğuştan engelli olduğu ve eceliyle öldüğünü belirtse de sosyal medyada yer alan bazı iddialarda, kızın merdivenden itildiği belirtildi. 

Öte yandan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada, itirafçı olmayı kabul eden Nevzat B., savcılıkta verdiği ifade sonrası 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde alınan kararla Salı akşamı tutuklanmıştı.

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