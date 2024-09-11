Eşine ilaç verdi evine 80 erkek aldı 10 yıl tecavüz ettirip filme aldı

Fransa’nın Avignon kentindeki mahkemede, hakimin, ülkede gündem olan davanın erteleneceğine ilişkin sözleri, salonda duyulur şekilde hayal kırıklığı yarattı. Hakim Roger Arata, 80’den fazla erkeğin eşine tecavüz etmesini teşvik eden Dominique Pelicot’un hasta olduğu için duruşmaya gelemediğini söylüyordu.

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Bu sırada tecavüz mağduru Gisèle Pelicot görülür şekide bir duygu belirtisi göstermedi.

72 yaşındaki Gisèle Pelicot, geçen hafta aynı mahkemeye, sakin halinin içindeki yıkımı gizlediğini anlatıyordu.

Kocasının uyuşturucu verdiği Gisèle Pelicot, on yıl süresince, bilinçsiz haldeyken, eşinin aile evine soktuğu onlarca erkeğin tecavüzüne uğradı.

Korkunç olayı 4 yıl önce polisten öğrendi

Kocasının bu korkunç olayı filme aldığını dört yıl önce bir polisten öğrendi.

Dominique Pelicot, kimi mahkeme salonunda olan bölge halkından erkekleri internet üzerinden buluyordu.

Gisèle Pelicot, kimliğinin gizli tutulması hakkından vazgeçti. Bunu uyuşturucu verilerek cinsel saldırıya uğrayan kadınların durumuna dikkat çekmek için yaptı.

Yöre halkında tecavüzcü gerilimi

Suçlanan erkeklerin isimleri yakın zamanda sosyal medyada yayıldı.

Bu kişilerden bazıları, ailelerinin, çocuklarının sokakta ve okulda tacize uğradığını savunarak mahkemeye şikayette bulundu.

Mazan’daki dar bir sokakta konuştuğumuz iki kadın, isimleri gördüklerini ve erkeklerden en az üçünü tanıdıklarını söyledi.

25 yaşındaki Océane Martin “Kime güveneceğinizi bilemiyorsunuz. Yakında bu köyden taşınacağım için mutluyum” diyor.

80 kişiden 30'u yakalanmadı

Ancak Océane'in 50 yaşındaki annesi Isabelle Liversain daha derin bir endişeyi dile getiriyor.

Polisin, çekilen görüntüleri inceleyerek tespit ettiği 50 kişi gözaltına alınmış durumda. Ancak henüz isimleri ve kimlikleri belirlenemeyen 30 şüpheli serbest.

Liversain sinirli bir sesle, “80 kişiden 30'unun hala yakalanmadığını biliyoruz. Bu gerilim yaratıyor çünkü insanlar komşularına güvenip güvenemeyeceklerini bilmiyorlar. Kendinize soruyorsunuz, o 30 kişiden biri mi? Komşunuz kapalı kapılar ardında ne yapıyor?" diye yayılan şüphe ortamını anlatıyor. (BBC Türkçe)