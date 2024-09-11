BMW 1.5 milyon aracı geri çağırıyor: Fren sisteminde sorunlar var

Dünyaca ünlü otomotiv devi BMW, önemli bir sorunla karşı karşıya. Şirket, fren sistemlerinde tespit edilen arızalar nedeniyle 1.5 milyon aracı geri çağırma kararı aldı. Bu gelişme, yatırımcıları tedirgin etti ve BMW hisselerinde yüzde 11'i aşan büyük bir düşüşe neden oldu.

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Almanya merkezli otomotiv devi BMW, fren sistemlerindeki sorunlar nedeniyle dünya genelinde 1.5 milyon aracı geri çağırma kararı aldı.

Bu gelişme, BMW hisselerinde yüzde 11 gibi bir düşüşe neden olurken, şirketin Çin'deki satışlarında da durağanlık yaşandığı açıklandı.

Fren sistemindeki sorunlardan etkilenen 1.5 milyon aracının geri çağrılacağını duyuran şirket, garanti maliyetlerinde de artış görüleceğini açıkladı.

BMW, ayrıca Çin'deki talebin durağanlaşması nedeniyle satışlarının etkilendiğini ve tüketici talebinin zayıf kaldığını bildirdi.

BMW'deki sorunlar, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da Volkswagen'deki kriz ve ülkedeki sanayisizleşme riskine yönelik uyarıların arttığı bir dönemde yaşanıyor.

Volkswagen tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatmayı değerlendirirken, şirket 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını erken sonlandırılacağını teyit etti.