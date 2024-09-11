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Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor: 7 ile sarı kodlu uyarı verildi

Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor: 7 ile sarı kodlu uyarı verildi

MGM tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre 7 ile sarı kodlu uyarı verilirken İstanbul başta olmak üzere bugün birçok ilde sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların ise ortalama olarak 5 derece düşmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporu yayımlandı.

Buna göre önümüzdeki 24 saatlik dilimde ülkemizin batı ve kuzeydoğu bölgelerinde zaman zaman yoğun bulutlu bir hava hakim olacak.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İskenderun Körfezi civarı, İç Anadolu’nun batı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yerel sağanaklar ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Diğer bölgelerde ise hava parçalı bulutlu ve yer yer az bulutlu geçecek. Yağışların, özellikle Marmara ve Ege’nin batı kesimleri ile Batı Akdeniz’in iç bölgelerinde kuvvetli, İzmir civarında ise zaman zaman çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Yer yer çok kuvvetli olacak

Yağışların, Marmara ve Ege'nin batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli, İzmir çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

MGM tarafından 7 ile ise sarı kodlu uyarı verildi.

Uyarı verilen iller arasında; Aydın Çanakkale, İzmir, Muğla, Balıkesir, Edirne ve Manisa yer aldı.

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