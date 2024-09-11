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Açıklanacak kritik veri altın fiyatlarını etkiliyor! Gram altında yükseliş sürüyor

Açıklanacak kritik veri altın fiyatlarını etkiliyor! Gram altında yükseliş sürüyor

Yatırımcılar altın fiyatlarını merak ediyor. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 761 liradan işlem görüyor.

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Dün altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 2 bin 756 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 2 bin 761 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 560 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 170 liradan satılıyor.

Dün alış ağırlıklı seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 2 bin 525 dolardan işlem görüyor.

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta yapması beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Tüketici Fiyat Endeksi'nden (TÜFE) alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması beklenirken, resesyon endişeleri de varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

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