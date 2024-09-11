Ünlü şarkıcı Taylor Swift ABD başkanlık seçimlerinde oy vereceği adayı açıkladı

ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift, 5 Kasım'da düzenlenecek başkan seçiminde Demokratların adayı Kamala Harris'i desteklediğini duyurdu.

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Swift, seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Harris'in ilk canlı yayın tartışmasının ardından Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı seçiminde oyunu Kamala Harris ve yardımcısı olarak aday gösterdiği Tim Walz'den yana kullanacağını ifade eden Swift, Harris'in "mücadelesinden yana olduğunu" belirtti.

Swift, "Bu ülkede kaosla değil sükunetle yönetilirsek çok daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Trump, sanatçının yapay zekayla oluşturulmuş fotoğrafını paylaşarak desteğini aldığını öne sürmesinin ardından Harris'i desteklediğini kamuoyuyla paylaşma kararı aldığını belirten Swift, yapay zekanın tehlikelerine işaret etti.

Öte yandan Swift'in kedisiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak Harris'e desteğini duyurması, Trump'ın başkan yardımcısı adayı James David Vance'in "Bu ülkeyi çocuğu olmayan kedi sahibi kadınlar yönetiyor." ifadelerine gönderme olarak yorumlandı.