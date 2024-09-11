Şimşek'ten yabancı kaynak yatırımı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Girişim sermayesi yatırım fonlarımız, yurt dışında kurulmuş olan, yatırımlarının yarıdan fazlası Türkiye'de bulunan girişim şirketlerine artık yatırım yapabilecek." açıklamasında bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarına yeni bir finansman aracı getireceklerini belirterek, "Girişim sermayesi yatırım fonlarımız, yurt dışında kurulmuş olan, yatırımlarının yarıdan fazlası Türkiye'de bulunan girişim şirketlerine artık yatırım yapabilecek." dedi.

Bakan Şimşek, AA muhabirine, girişim sermayesi alanında yapılacak yeni düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Girişim sermayesi yatırım fonu mevzuatında birtakım değişiklikler yapılacağını ifade eden Şimşek, yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapmalarını kolaylaştırmak ve onlarla işbirliklerini geliştirmek amacıyla Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun eylem planı kapsamında alınan kararları hayata geçirdiklerini söyledi.

Şimşek, yapılacak düzenlemeye ilişkin, "Girişim sermayesi yatırım fonlarımız, yurt dışında kurulmuş olan, yatırımlarının yarıdan fazlası Türkiye'de bulunan girişim şirketlerine artık yatırım yapabilecek. Henüz kurulmamış bir girişim şirketine ileri vadede ortak olma hakkı veren sözleşmelerle yatırım yapılmasının önünü açıyoruz." diye konuştu.