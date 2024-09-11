Narin Güran cinayetinde 4 senaryo! Katil kim? Yasak ilişki, taciz...

YASAK İLİŞKİ: Narin’in annesi Yüksel Güran ile tutuklu amca Salim Güran arasında ‘yasak ilişki’ vardı. Hatta ilk ifadesinde Salim Güran’a, Narin’in annesiyle bir ilişkisi olup olmadığı, Narin’in onun çocuğu olup olmadığı soruldu. Salim Güran, “İlişkim yok. Narin kardeşimin kızıdır” yanıtını verdi. Anne ve amcanın silinen mesajları geri getirildiğinde bu konunun netleşeceği sanılıyor. Narin yasak ilişkiye şahit olduğu için amca ya da anne tarafından öldürüldü.