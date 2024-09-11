Narin Güran cinayetinde 4 senaryo! Katil kim? Yasak ilişki, taciz...
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'den günler sonra acı haber geldi. Narin’in cenazesi 19 günün ardından bulunurken olaya ilişkin soruşturma sürüyor. ‘Narin görmemesi gereken bir şey gördü’ iddiaları konuşulmaya devam ederken yetkililer pek çok senaryoyu değerlendiriyor.
DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kayboluşunun 19’uncu gününde bulunan cansız bedeniyle cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetinde ‘katil’ aranıyor.
Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre soruşturma kapsamında tüm dikkatler tutuklanan muhtar amca Salim Güran’a çevrilirken, gözaltındaki anne ve abi de en büyük şüpheliler arasında. Bu da akıllara ‘Katil amca mı, anne mi, abi mi?’ sorusunu getiriyor. Narin’in öldürülmesindeki ‘sır perdesi’ni aramaya çalışan yetkililerin üzerinde durduğu senaryolar ise şöyle:
YASAK İLİŞKİ: Narin’in annesi Yüksel Güran ile tutuklu amca Salim Güran arasında ‘yasak ilişki’ vardı. Hatta ilk ifadesinde Salim Güran’a, Narin’in annesiyle bir ilişkisi olup olmadığı, Narin’in onun çocuğu olup olmadığı soruldu. Salim Güran, “İlişkim yok. Narin kardeşimin kızıdır” yanıtını verdi. Anne ve amcanın silinen mesajları geri getirildiğinde bu konunun netleşeceği sanılıyor. Narin yasak ilişkiye şahit olduğu için amca ya da anne tarafından öldürüldü.
TACİZ: Soruşturmada ilk olarak Narin’in kolunda iki ısırık izi tespit edilen 18 yaşındaki abisi Enes Güran gözaltına alınmıştı. Anne, Narin’in okul dönüşünde abisinin arkadaşlarıyla bir köpeğe zarar verdiğine şahit olduğunu anlattı. Narin abisinin köpeği “taciz ettiğini” gördü, bu nedenle ağabey kardeşini öldürdü.