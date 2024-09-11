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Narin soruşturmasında köyün imamı serbest

Narin soruşturmasında köyün imamı serbest

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen şüpheliler arasında anne, baba ve iki ağabey de bulunuyor. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe imamının serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeye başlandı.

Narin Güran'ın tutuklu amcası muhtar Salim Güran, anne Yüksel Güran, baba Arif Güran ve 2 ağabeyin de aralarında bulunduğu şüphelilerin Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen özel ekiplerce yapılan çapraz sorgusu sona erdi. Şüpheliler, Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan Yeniçağ'da yer alan bilgiye göre; soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe imamının serbest bırakıldığı öğrenildi.

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