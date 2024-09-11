BIST 9.602
DOLAR 34,02
EURO 37,61
ALTIN 2.761,64
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Şenol Güneş'in teknik ekibi belli oldu

Şenol Güneş'in teknik ekibi belli oldu

Trabzonspor'daki yeni görevine yardımcıları Şeref Çiçek ve Hüseyin Cimşir ile başlayan Şenol Güneş, ekibine bir ismi daha dahil etti.

Abone ol

Abdullah Avcı ile yaşanılan ayrılık sonrasında Trabzonspor'a imza atan Şenol Güneş'in teknik ekibinde hangi isimlerin yer alacağı merak konusu olmuştu. Güneş'in teknik ekibi büyük oranda belli oldu.

Dün Ganita'da düzenlenen imza töreninde 5. kez Trabzonspor'a imza atan tecrübeli teknik adamın teknik ekibindeki belirsizlik sona erdi. Trabzonspor'daki yeni dönemde Güneş'in yardımcılıklarını Şeref Çiçek ve Hüseyin Cimşir üstlenecek. Bordo-mavili ekibin ayrıca kondisyoner olarak Gökhan Kandemir ile de anlaşma sağladığı öğrenildi.

2018-2020 arasında Trabzonspor'da kondisyoner olarak görev alan Kandemir son olarak Göztepe'de çalışmıştı. Kandemir'in kısa süre içerisinde Trabzon'a gelerek Güneş'in ekibine katılacağı öğrenildi.

Öte yandan Güneş'in, ekibine 1-2 takviye daha yapabileceği öne sürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Narin soruşturmasında köyün imamı serbest
Narin soruşturmasında köyün imamı serbest
TSK'da ilk göreve başlayan Bayraktar TB2 10 bin saat uçtu emekli oldu
TSK'da ilk göreve başlayan Bayraktar TB2 10 bin saat uçtu emekli oldu
Candan kardeşler yine hakim karşısında
Candan kardeşler yine hakim karşısında
Fenerbahçe Beko Kanadalı pivot transfer etti
Fenerbahçe Beko Kanadalı pivot transfer etti
Altın ve gümüş yılın 8 ayında "parladı"
Altın ve gümüş yılın 8 ayında "parladı"
Bakan Bayraktar'dan enerji ithalatı azaltılacak açıklaması
Bakan Bayraktar'dan enerji ithalatı azaltılacak açıklaması
Ankara'da ilk kez "gece kreşi" uygulaması başlatıldı! 19.00-07.00 saatleri arasında hizmet verilecek
Ankara'da ilk kez "gece kreşi" uygulaması başlatıldı! 19.00-07.00 saatleri arasında hizmet verilecek
Devlet Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor
Devlet Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi 133 zabıta alacak şartlar belli oldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi 133 zabıta alacak şartlar belli oldu
Şimşek'ten yabancı kaynak yatırımı açıklaması
Şimşek'ten yabancı kaynak yatırımı açıklaması
Irak'tan Türk vatandaşlarına vize muafiyeti!
Irak'tan Türk vatandaşlarına vize muafiyeti!
Tüketicilere 7 bin lirayı aşan ödemelerde finansal kuruluşları kullanma zorunluluğu! Detaylar netleşmeye başladı
Tüketicilere 7 bin lirayı aşan ödemelerde finansal kuruluşları kullanma zorunluluğu! Detaylar netleşmeye başladı