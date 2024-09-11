Şenol Güneş'in teknik ekibi belli oldu

Trabzonspor'daki yeni görevine yardımcıları Şeref Çiçek ve Hüseyin Cimşir ile başlayan Şenol Güneş, ekibine bir ismi daha dahil etti.

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Abdullah Avcı ile yaşanılan ayrılık sonrasında Trabzonspor'a imza atan Şenol Güneş'in teknik ekibinde hangi isimlerin yer alacağı merak konusu olmuştu. Güneş'in teknik ekibi büyük oranda belli oldu.

Dün Ganita'da düzenlenen imza töreninde 5. kez Trabzonspor'a imza atan tecrübeli teknik adamın teknik ekibindeki belirsizlik sona erdi. Trabzonspor'daki yeni dönemde Güneş'in yardımcılıklarını Şeref Çiçek ve Hüseyin Cimşir üstlenecek. Bordo-mavili ekibin ayrıca kondisyoner olarak Gökhan Kandemir ile de anlaşma sağladığı öğrenildi.

2018-2020 arasında Trabzonspor'da kondisyoner olarak görev alan Kandemir son olarak Göztepe'de çalışmıştı. Kandemir'in kısa süre içerisinde Trabzon'a gelerek Güneş'in ekibine katılacağı öğrenildi.

Öte yandan Güneş'in, ekibine 1-2 takviye daha yapabileceği öne sürüldü.