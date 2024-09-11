Kredi kartı ve banka kartı için herkesi ilgilendiren karar!

Kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde SGK’nın devreye gireceği kısa süre önce duyuruldu. Kredi kartı kullanımına yönelik yeni düzenlemelerin gündeme gelmesi beklenirken Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, yeni sistemi açıkladı. Buna göre, 7 bin TL üzerinde ödemelerde banka ve kredi kartı kullanmak zorunlu olacak. Bu sisteme uymayanların tespit edilmesi halinde ödenecek cezalar da belli oldu.

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Vatandaş yüksek enflasyon ve artan fiyatlar karşında kredi kartına yüklendi. Kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe takılanların sayısı yüzde 41 arttı. Kısa süre önce ise kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde SGK’dan alınan gelir durumunu bildiren belgelerle kredi kartı limitlerinin belirleneceği ifade edildi. Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu konuyla ilgili değerlendirmesinde yeni düzenlemeyi duyurdu. İşte uymayana verilecek cezalar…

Babuşcu, sosyal medya hesabı X üzerinden konuyu değerlendirerek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni bir taslak düzenleme hazırlığında olduğunu ifade etti. Babuşçu üzerinde çalışılan taslağa göre 7.000 TL ve üzeri alışverişlerde banka veya kredi kartı kullanmanın zorunlu olacağını duyurdu.

Mevcut durumda her iki tarafta vergi mükellefi ise 7 bin lira üzerindeki ödemelerde kredi kartı kullanma zorunluluğu var. Ancak taslakta vergi mükellefi olmayan kişiler için de bu durumun geçerli olması planlanıyor.

Ünlü ekonomistin paylaşımı devamında şu ifadeler yer aldı: Bu taslak düzenleme tebliğ haline gelirse; Artık her kim olursa olsun 7.000,00 TL ve üzeri ödemelerini banka ya da kredi kartı ile ödeme yapmak zorunda kalacak

Örnekten görüleceği üzere Kamu Kurumunda memur olarak çalışan Bay A evine aldığı 20.000 TL'lik buzdolabının ödemesini banka veya kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda.

Kamu Kurumunda akademisyen olarak çalışan Bay B evindeki kütüphanesi için aldığı 10.000 TL'lik kitabın ödemesini banka veya kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda kalacak.

Babuşcu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı taslak metni şu şekilde;

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no:459)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

MADDE 1- 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)'nin 2. bölümünün birinci fıkrasında yer alan "mükelleflere" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve mükellef olmayanlara" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 3. bölümünün birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "vergiden muaf esnafı," ibaresinden sonra gelmek üzere "mükellef olmayanları," ibaresi eklenmiş ve (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 4.1. bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Bölümün birinci fıkrası "Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların (mükellef olmayanların kendi aralarında yapacakları işlemler hariç olmak üzere) yapacakları, 7.000 TL'yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur." şeklinde değiştirilmiştir.

b) Bölümün son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki örnek eklenmiştir.

"Örnek: Kamu kurumunda memur olarak çalışan Bay (A) evinde kullanmak üzere, beyaz eşya perakende ticareti ile uğraşan (B) Ltd. Şti.'nden 20.000 TL tutarında bir buzdolabı satın almıştır.

Söz konusu buzdolabının tutarı 7.000 TL'lik haddi aştığından bu işleme ait tahsilat ve ödemenin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekmektedir. Söz konusu tahsilat ve ödemede tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda memur Bay (A) ve (B) Ltd. Şti.'ne ayrı ayrı ceza uygulanacaktır."

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

5 bin lira ceza ödeniyor

Alışverişlerinde 7 bin lira aşan ödemelerini elden yapanlara 5 bin lira ceza ödeniyor. Nihai tüketici dahil her bir tespit için ödeme tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek. Nihai tüketiciye kesilecek ceza tutarı 5 bin liradan az olamayacak.

Örneğin, spot mağazadan 10 bin liraya buzdolabı alan nihai tüketiciye, ödemenin elden yapıldığı tespit edildiğinde, ödeme tutarının yüzde 10'u asgari ceza tutarı olan 5 bin liranın altında kaldığından, 5 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilecek. Alışverişin 60 bin lira olması halindeyse 6 bin lira ceza kesilecek.

Nihai tüketicinin ödemenin elden yapıldığını, ödemeyi takip eden 5 iş günü içerisinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde, nihai tüketici adına özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek.