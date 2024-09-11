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Erşan Kuneri'nin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu

Erşan Kuneri'nin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonu 10 Ekim'de izleyicilerle buluşacak.

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Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı "Erşan Kuneri" dizisinin ikinci sezonunun yayın tarihi açıklandı. Merakla beklenen dizi hakkında Netflix Türkiye’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, dizinin 10 Ekim'de izleyiciyle buluşacağı belirtildi.

İlk olarak G.O.R.A. filminde sahneye çıkan Erşan Kuneri'nin 8 bölümden oluşan ilk sezonunda karakterin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıkları anlatılmıştı. Seyircinin büyük ilgi gösterdiği ilk sezonun ardından, ikinci sezonda da kahkaha tufanı kaldığı yerden devam edecek.

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