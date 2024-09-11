CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan’a seslendi: "Yeniden aday olmak istiyorsa son tarih Kasım 2025"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimi için mevcut koşullarda bir daha aday olamayacağını söyledi ve Kasım 2025 tarihini işaret etti.

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CHP lideri Özgür Özel, Murat Yetkin’in sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Özel, Erdoğan'a, "Diyoruz ki gelin bu beş yılı ikiye bölelim; iki buçuk bizden, iki buçuk sizden. Gelin diyorum, iki buçuk yılınız dolunca getirin Meclis’e seçime gidelim. Bu da Ekim 2025’e geliyor. Diyoruz ki, aday olmak istiyorsa Sayın Erdoğan bize Kasım 2025’ten sonra gelmesin. O olmaz. İki buçuk yılı dolana kadar varız, sonra yokuz" diye seslendi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı

Özel, sürekli gündemde partisinin cumhurbaşkanı adayının kimin olacağına ilişkin mesele için de şunları söyledi:

“Son anda penaltıyı ben atarım diye bir şey yok. O gün geldiğinde en hazır olan kimse, o atar. Biz iktidara yürüyoruz, buna inanıyoruz. Bugün Salı, CHP iktidarına dünden bir gün daha yakınız, bunun için çalışıyoruz. Partimiz tarihine önem veren bir partidir. Bakın AK Parti’de kurucu üyeleri neredeyse kapıdan sokmayacaklar. Biz 9 ay genel başkanlığımızı yapan liderimizi el üstünde tutuyoruz. Ben CHP tarihine nasıl geçmek istiyorum, biliyor musunuz?”

CHP tarihine, Bülent Ecevit’ten sonra partiyi iktidara taşıyan genel başkan olarak geçmek istediğini söyleyen Özel, Tüzük Kurultayında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çıkışına da açıklık getirdi.

Özel, “Orada bizim hatamız oldu. Kasıt yok ama hata var. Ekrem Bey ilk gün konuşma yapmak için baş vurmuştu. Ama ilk gün program sarkınca ikinci güne kaldı. Ben programa bakınca, Mansur Bey’in olmadığını gördüm, hemen sorun, istiyorsa konuşsun dedim. Organizasyon hatası oldu. Sonra konuştuk tekrar, kırgınlık yok aramızda” dedi.