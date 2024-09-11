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Hakan Fidan yarın Özbekistan'a gidiyor

Hakan Fidan yarın Özbekistan'a gidiyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakan Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın yarın Özbekistan'a ziyarette bulunacak.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile yarın Özbekistan'ı ziyaret edecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Yerlikaya ve Kalın'ın Özbekistan ziyaretinde ilk defa "üçlü toplantı formatında" istişareler yapılacak.

Görüşmelerde, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile güvenlik alanındaki işbirliği konuları değerlendirilecek.

Toplantının yanı sıra Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin kurumsal alanda daha da güçlendirilmesine yönelik bir çalışmanın nihai hale getirilmesi hedefleniyor.

Bakan Fidan'ın, ziyareti kapsamında Özbek mevkidaşı Bahtiyar Saidov ile görüşmesi planlanıyor.

Görüşmede, haziranda Türkiye'de yapılan Türkiye - Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi (YDSK) Üçüncü Toplantısı'nda alınan kararların takibi de yapılacak.

Bu çerçevede, ekonomi, savunma sanayi, enerji, ulaşım, kültür, eğitim, düzensiz göç, terörle mücadele ile güvenlik alanlarındaki ilişkilerin de ele alınması bekleniyor.

Türk devletleri teşkilatı

Ziyaret kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlar nezdindeki işbirliği kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

Fidan'ın Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilmesi de bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in iradeleri doğrultusunda iki ülke arasındaki ilişkiler her alanda ilerliyor.

Bu kapsamda dış politika ve güvenlik alanlarında işbirliğinin artırılması amacıyla Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları ile istihbarat kurumları arasındaki eşgüdüm ve işbirliğinin güçlendirilmesi çabaları hız kazandı.

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