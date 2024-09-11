Ali Babacan: Gelecek Partisi ile birleşme görüşmelerimiz var

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, mecliste güçlü bir alternatif oluşturmanın faydalı olacağını söyleyerek “Mesela Gelecek Partisi ile birleşme noktasında görüşme trafiğimiz var." dedi.

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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsmail Küçükkaya’nın Halk TV’deki "Yeni Bir Sabah" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Babacan’ın yeni bir siyasi birlik mesajı verdiği açıklamaları şöyle:

“Bizim bir grup kurma hedefimiz var ve gayretimiz var. Ancak şunu da görmek gerekiyor. Türkiye'de toplumsal dinamiklere baktığımızda, son seçimden sonra da gittikçe yoğunlaşan hareketlenmeler var. Birincisi, zamanında AK Parti'ye gönül vermiş, destek vermiş, artık sayın Erdoğan ve AK Parti'den memnun olmayan, dindar ve muhafazakar milyonlarca vatandaşımız var. Bir başka önemli dinamik, zamanında rahmetli Menderes ve Özal'ın dönemlerini hayırla yad eden, acaba merkez sağda o günlerdeki gibi yeni bir hareketlenme olur mu diye takip eden milyonlarca vatandaşımız var. Yine Türkiye'deki mevcut siyasi düzenin tamamını reddeden yepyeni arayışlar içinde olan milyonlarca gencimiz var. Biz diyoruz ki ister AK Parti'den memnun olmayan milyonlarca dindar vatandaşımız ister merkez sağda rahmetli Menderes ve Özal dönemini hayırla yad eden, merkez sağda arayış içinde olan seçmenimiz ve gençlerimiz için artık bundan sonraki süreçte doğru adresin DEVA Partisi olduğunu hep söylüyoruz.

Şunu da biliyoruz ki şu anda Türkiye'de çok sayıda siyasi parti var. Bütün bu çabaların birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini de hep görüyoruz. Hem Meclis'te yoğun işbirliğiyle hem siyasi partilerle beraber çalışmayla yeni ve güçlü bir alternatif beraberce oluşturmanın faydalı olacağına inanıyoruz. Mesela Gelecek Partisi ile birleşme noktasında görüşme trafiğimiz var. Ya da birleşme olur, grup olur, ama bu grup orada kalmamalı, Meclis'ten başka siyasi partiden arkadaşları da dahil ederek, çok daha güçlü ve yeni bir grup oluşur mu diye bakıyoruz. Farklı farklı yerlerde merkez sağ arayışında olan insanlar var; biz onlarla da irtibattayız. Ben buradan bir çağrı yapıyorum. Bu ülkeyi seven, bu vatanı seven, bu ülkenin değerleriyle yoğrulmuş, Cumhuriyetimizin değerlerine inanan insanların daha yakın, bir arada olması lazım."