2 kez entübe edilmişti: Reha Muhtar'ın son sağlık durumunu Nilüfer açıkladı

Geçtiğimiz ay evinde geçirdiği kaza sonucu beyin kanaması geçirerek iki kez entübe edilen Reha Muhtar'ın son sağlık durumuna ilişkin bilgileri şarkıcı Nilüfer açıkladı. Nilüfer, "Kendisini iyi gördüm, bu da beni rahatlattı. Onun için hastaneden rahat ayrılıyorum" dedi.

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İstanbul'da evinde 20 Ağustos'ta düşmesi nedeniyle beyin kanaması geçiren ve iki defa entübe edilen haber sunucusu Reha Muhtar'ın son sağlık durumunu Nilüfer açıkladı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Muhtar'ı hastanede ziyarete giden Nilüfer, "Durumu gayet iyi, daha iyi olacak. Biraz zamana ihtiyacı var. Oturuyordu. Biraz sohbet ettik. Ne zaman taburcu olacağı belli değil. O konuda henüz bir şey söylemiyorlar. Kendisini iyi gördüm, bu da beni rahatlattı. Onun için hastaneden rahat ayrılıyorum" dedi.

Şarkıcı, Deniz Uğur ile buzların eridiği iddiaları hakkındaki soruya ise "O konuda bir şey konuşmak istemiyorum yanıtını verdi.