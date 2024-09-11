TÜİK verileri açıkladı: İnşaat sektörü maliyetlerinde önemli ölçüde artış kaydedildi!

İnşaat maliyet endekslerinin açıklanmasıyla birlikte sektöre yönelik maliyetler de ortaya çıktı. Verilere göre, inşaat maliyeti endekslerinde yıllık bazda önemli bir artış kaydedildi.

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Buna göre endeks, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,91, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,35 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,12, işçilik endeksi yüzde 1,49 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 41,01, işçilik endeksi de yüzde 58,4 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 1,53, yıllık bazda yüzde 46,78 yükseliş gösterdi. Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 1,69, işçilik endeksinde yüzde 1,24 artış görüldü. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 41,82, işçilik endeksi de yüzde 57,38 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 3,14, yıllık bazda yüzde 45,01 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksinde yüzde 3,47, işçilik endeksinde yüzde 2,4 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 38,58, işçilik endeksinde yüzde 62,18 yükseliş görüldü.