Mustafa Destici: "İki suç için idam cezası mutlaka getirilmelidir"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İki suç için idam cezası mutlaka ama mutlaka getirilmelidir. Birincisi, 8 yaşındaki masum yavrumuz Narin'i öldüren bu sapıklar, bu hainler, bu katiller için. İkincisi de, şehitlerimiz var, bizzat bombayı patlatan teröristler ve onun emrini veren teröristlerin lider kadroları için idam cezası geri getirilmelidir." dedi.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Destici, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Narin kızımıza bu kötülüğü kim yapmışsa en ağır şekilde cezalarını alması gerekir. En ağır şekilde ceza almasından kastımızı, bana göre bugünkü cezalar karşılamıyor. Kim kızımızın canına kıymışsa, müebbet hapis cezası alacak. Türkiye'de müebbet hapis cezası alanlar da ömür boyu yatmıyor belli bir süre sonra çıkıyor. Yapılması gereken idamdır, 2018'de Meclis'e girdiğimizde ben idamla ilgili anayasa değişikliği teklifi verdim. Şimdi idam diyen bazı partiler ve milletvekilleri var, o gün Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen bizim bu teklifimize imza attı, onun dışında hiçbir milletvekili imza atmadı."

Meclis'in ekimde açılmasıyla birlikte, idam meselesinin müstakilen ele alınması gerektiğine dikkati çeken Destici, şunları kaydetti:

"İki suç için idam cezası mutlaka ama mutlaka getirilmelidir. Birincisi, 8 yaşındaki masum yavrumuz Narin'i öldüren bu sapıklar, bu hainler, bu katiller için. Daha kaç yavrumuzu biz bu sapık canilere kurban vereceğiz? Birisini ibretialem için sallandıracaksın, bak bir daha bir başkası buna yeltenebiliyor mu. İkincisi de, şehitlerimiz var, bizzat bombayı patlatan teröristler ve onun emrini veren teröristlerin lider kadroları için idam cezası geri getirilmelidir. Bunun başka yolu yok, hem adaletin tam olarak tecelli etmesi açısından hem suçların caydırıcılığı açısından bu idam cezasının mutlaka bu iki suç için geri getirilmesi lazım."