Narin cinayetinde düğüm çözülüyor! Amca Salim Güran 5 kez kimi aradı?

Diyarbakır'da vahşice öldürülen Narin Güran cinayetinde 23 şüpheli savcılığa sevk edilirken, gözaltında bulunan köy imamı serbest bırakıldı. Muhtar olan amca Salim Güran'ın ise açığa alındığı öğrenildi. Öte yandan yeni tanıdığın verdiği ifade ortaya çıktı. Tanık amcanın olay günü tarlada olduğu iddiasını yalanladı ve "Olay günü Narin'in evinin orada gördüm." dedi. İşte Narin cinayetinde tüm detaylar...

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Diyarbakır 'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni tam 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu. Türkiye 8 yaşında korkunç bir cinayet e kurban giden Narin'e ağlarken, olay ile ilgili gelen detaylar da dikkat çekti. 23 şüphelinin savcılığa sevk edildiği olayda ifadesine başvurulan ve gözaltında bulunan köy imamının serbest bırakıldığı öğrenildi.

Soruşturmada ikinci bir tanık olduğu ortaya çıktı. Amca Salim Güran, jandarmadaki ifadesinde Narin'in kaybolduğu gün 18:50'de tarlada olduğunu iddia etmişti. Ancak tanık Mehmet Şevket Kaya, amcayı 18:30- 19:00 saatlerinde çocuğun evinin orada gördüğünü söyledi. Güran bu ifadeye "Öyle bir şey yok, yalan söylüyor" diye tepki gösterdi.

Antalya'dan bir kişiyle defalarca telefonda görüştüğü ortaya çıktı

Amcanın olay günü yaptığı telefon görüşmelerinde Antalya'dan bir kişiyle defalarca telefonda görüştüğü ortaya çıktı.

HTS kayıtlarında amcanın, Narin'in kaybolduğu gün 1 saat 12 dakika içinde Antalya'da yaşayan bir kişiyi 5 kez aradığı anlaşıldı. Ekipler bu arama kaydını araştırıyor.

Ailenin lüks hayatı

Ailenin ve şüphelilerin işlemleri devam ederken, köylünün lüks yaşantısı sosyal medyada gündeme oturdu. İşte ağabey Baran Güran'ın çakarlı paylaşımları, Boğaz Köprüsü'ne yansıtılan 'Narin' yazısı ve köylünün lüks tutkuları...

Narin cinayet inde soruşturma derinleşirken Gazeteci Ferit Demir yaptığı açıklamalarda Narin cinayet inin işlendiği köyde lüks araçlar gördüklerini söylemişti. Halk TV'de yayınlanan Kayda Geçsin programında Barış Pehlivan, lüks araçların detaylarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Narin'in fotoğrafı var. Ağabey Güran'a ait bir ınstagram hesabı bu. Silinen bir hikaye var. Ailenin annemin babamın üzerine gitmeyin diyor. Leyla daha önce kaybolan çocukla Narin'in beraber olduğu bir video paylaşılmış.

Burada bir etiketleme var. Bu hesaba baktığımızda ticaret sicil gazetesinde Diyarbakır 'da sahibi Narin'in soy ismi ile aynı kişiye ait. Cemal Burak Güran adlı kişiye ait Diyarbakır 'da mobilya imalat san tic a.ş diye bir yer. Peki bu işletmenin ana işi nedir? Resmi Instagram sayfasında görüyoruz ki burası lüks araç galerisi."